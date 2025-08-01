快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

兒被虐死都未出面 剴剴生母凌虐情敵遭通緝落網

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

剴剴保母虐死案震驚全國，公民團體舉辦「護童大遊行」，促成立院修法虐死未滿七歲童最重死刑。剴剴劉姓生母當年涉囚禁凌虐情敵，羈押時因懷剴剴獲准交保，生產後逃亡被通緝；台北市刑大昨下午南下台中逮捕劉女，解送歸案。

廿九歲劉姓女子約半年前潛逃至台中沙鹿地區，並交往新男友，兩人同居平常從事網拍生意，警方帶回她及新男友。據了解，劉女面對警方時心情平靜，表示知道剴剴被虐死，但因被通緝而未出面；她男友則驚訝不知女友就是剴剴生母，更不知她被通緝。警方將調查劉逃亡期間，是否有人協助藏匿或接濟。

剴剴遭保母長期虐待，二○二三年十二月廿四日送醫不治，全案曝光後社會關注；當時劉女已經逃亡，警方也全力找尋她下落。

劉姓生母在二○二一年間，因不滿當時的男友疑似另結新歡，設局囚禁男友新交的女友，凌虐四小時，甚至還餵食對方毒品，被害人逃出後報警，警方逮捕劉女，檢方訊後聲押獲准。

劉女羈押期間發現自己懷孕，向法院聲請具保停押，法院裁定三萬元交保，她因此得以保外生產，但生下剴剴後就失去蹤影，逃避開庭審理。剴剴被外婆撫養，透過兒福機構轉介，由劉姓保母托育，最後發生虐死憾事。

剴剴案發生後，警方不斷找尋劉女下落，台北市警方接獲線報，得知她出沒沙鹿地區，昨天下午前往將她帶回。

剴剴 保母 虐殺 懷孕 毒品 台中市

延伸閱讀

剴剴生母得知兒子遭不幸卻不敢出面 連新男友不知其身分

剴剴生母找到了！凌虐男友新歡逃亡3年今在台中被逮

落網畫面曝光！前男友停車場埋伏下狠手 夜店女公關遭割喉亡

最長可逾五年！羈押超過十個月 白營大老主張體檢羈押制度 搶救柯文哲

相關新聞

影／新莊箱屍命案重大突破 警方深夜突襲逮捕1嫌

新北市新莊箱屍命案偵辦膠著3天，警方擴大調閱監視器終於鎖定嫌犯，昨天深夜11時15分前往新莊區中平路拘提29歲陳姓嫌犯到...

信義區夜店女公關割喉案 法院裁定凶嫌前男友羈押

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，前晚上班前在信義威秀影城地下停車場，遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，緊急送醫不治，警方凌...

也是狠角色！涉強盜、性侵、毒品通緝3年 剴剴生母裁定羈押

舉國矚目的男童剴剴虐死案才剛告一段落，卻傳出剴剴劉姓生母3年前因涉嫌餵毒給前男友的新女友並傷害、性凌虐遭羈押，卻利用懷剴...

剴剴生母得知兒子遭不幸卻不敢出面 連新男友不知其身分

遭保母虐死的剴剴劉姓生母，今天下午在台中沙鹿地地區，被台北市刑警大隊帶回，稍晚將解送新北地方法院；剴剴案發生後劉姓生母也...

剴剴生母找到了！凌虐男友新歡逃亡3年今在台中被逮

剴剴遭保母虐死案件引發全國譁然，引發公民團體舉辦「護童大遊行」，並促成今年7月立院修法虐死未滿7歲童最重死刑的法令；剴剴...

專家：山路比照台鐵 自動監測邊坡

台廿線高雄桃源區草水路段路基崩坍，造成李姓男子一家五口二死三失蹤，死者親屬、高雄市議員高忠德說，盼這次悲劇換取政府重視山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。