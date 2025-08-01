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兒被虐死都未出面 剴剴生母凌虐情敵遭通緝落網
剴剴遭保母虐死案震驚全國，公民團體舉辦「護童大遊行」，促成立院修法虐死未滿七歲童最重死刑。剴剴劉姓生母當年涉囚禁凌虐情敵，羈押時因懷剴剴獲准交保，生產後逃亡被通緝；台北市刑大昨下午南下台中逮捕劉女，解送歸案。
廿九歲劉姓女子約半年前潛逃至台中沙鹿地區，並交往新男友，兩人同居平常從事網拍生意，警方帶回她及新男友。據了解，劉女面對警方時心情平靜，表示知道剴剴被虐死，但因被通緝而未出面；她男友則驚訝不知女友就是剴剴生母，更不知她被通緝。警方將調查劉逃亡期間，是否有人協助藏匿或接濟。
剴剴遭保母長期虐待，二○二三年十二月廿四日送醫不治，全案曝光後社會關注；當時劉女已經逃亡，警方也全力找尋她下落。
劉姓生母在二○二一年間，因不滿當時的男友疑似另結新歡，設局囚禁男友新交的女友，凌虐四小時，甚至還餵食對方毒品，被害人逃出後報警，警方逮捕劉女，檢方訊後聲押獲准。
劉女羈押期間發現自己懷孕，向法院聲請具保停押，法院裁定三萬元交保，她因此得以保外生產，但生下剴剴後就失去蹤影，逃避開庭審理。剴剴被外婆撫養，透過兒福機構轉介，由劉姓保母托育，最後發生虐死憾事。
剴剴案發生後，警方不斷找尋劉女下落，台北市警方接獲線報，得知她出沒沙鹿地區，昨天下午前往將她帶回。
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