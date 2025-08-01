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鐵窗封死、廣告帆布阻逃生 台中牛肉麵店惡火2死3命危

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐陳敬丰游振昇／台中報導

台中市太平區珍將牛肉麵店昨晨火警，疑因二樓窗戶遭鐵窗看板封死阻逃生，釀祖孫三代二死三命危悲劇。記者趙容萱／攝影
台中市太平區珍將牛肉麵店昨晨火警，疑因二樓窗戶遭鐵窗看板封死阻逃生，釀祖孫三代二死三命危悲劇。記者趙容萱／攝影

台中市太平區「珍將牛肉麵」昨清晨火警，五十八歲謝姓老闆祖孫三代五口受困二樓靠窗房間，疑因窗戶遭鐵窗封死，加上外覆廣告帆布阻礙逃生，消防員火速趕到仍搶救不及，釀二死三命危悲劇。

珍將牛肉麵店在太平地區小有名氣，一樓為店面，謝姓夫妻與長子住二樓；次子與妻子、一對稚齡兒女住在南屯區，前天晚上才將兒女送到太平阿公家過夜，未料遭逢惡火。

台中市消防局昨天上午六時五分接獲謝家鄰居報案，第一批人員六時十一分抵達；六時十四分，謝家長子報案「家裡失火，有濃煙，我家有五人受困二樓」。消防員提醒留在原地，關緊門窗、以毛巾塞住門縫。

消防局陸續增援，六時四十六分救出受困二樓最靠近外側窗戶同一房間內的五人，當時五人已倒臥地板上，五十二歲謝妻緊抱著二歲孫女，廿九歲長子擁著一歲小男嬰，其中謝姓老闆和孫女、孫子已無呼吸心跳，送醫後謝和孫女不治，其他三人送加護病房，都有生命危險。

火勢約在上午七時五分撲滅，消防局初判起火點在一樓店面備料區，疑是灶台電線短路，檢方昨相驗，謝姓祖孫二人因濃煙吸入性灼傷、一氧化碳中毒合併缺氧窒息，導致呼吸衰竭死亡。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑說，謝家有裝語音型火災警報器，火災發生時謝家人已發現並報案，但因為窗戶裝設鐵窗，加上被廣告看板遮蔽，完全沒留窗口，樓梯間雜物多，也增加救援難度，影響逃生。

台中市長盧秀燕昨到火場，她說現場有鐵窗、廣告帆布，消防員難從正面進入，呼籲家中若有鐵窗「不要封死，要保留逃生通道」。

當地里長林阿爐說，謝姓男子熱心公益，常捐助弱勢或寺廟，鄰居也說老闆夫妻待人和善，門面整潔，生意很好，廿多年來沒出過意外，發生火警讓人驚訝。

台中市消防局表示，住家或店面逃生動線應保持暢通，切勿在門口、樓梯間堆放雜物、家具，鐵門、鐵窗切勿封死，平時應檢查是否可正常開啟，家中成員要熟悉逃生動線，提升自救能力。

鐵窗 台中市 牛肉麵 盧秀燕 一氧化碳中毒

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