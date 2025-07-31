北市信義區夜店女公關割喉案 凶嫌前男友遭檢方聲押

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，昨晚上班前在信義威秀影城地下停車場，遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，緊急送醫不治，警方凌晨在宜蘭五結區逮捕劉男，信義分局詢後依殺人罪將劉男移送台北地檢署，檢方認為劉男涉犯殺人重罪，有事實足認有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據調查，谷女（27歲）早因感情問題與劉男（22歲）吵架分手，谷女今年5月才報警指劉男家暴，前兩天才拿到保護令，沒想到昨晚上班時，遭劉男持刀割頸及砍傷腹部，當下失去呼吸心跳、現場血流如注。

檢警初步相驗發現，谷女頸部、胸部、腹部都有刀傷，全身至少中4刀、刀刀致命，詳細死因有待進一步複驗。

谷女案發前曾在Threads社群控訴劉男家暴，並上傳報案三聯單，強調自己沒有欠劉男任何錢，但劉男分手後尋求復合不成，還把她價值150萬元的精品包、巴黎世家潮T、Sacai聯名潮鞋、Prada高跟鞋與Dyson吹風機破壞與丟棄，甚至以狗狗誤食蟑螂藥騙她回家，所有騷擾警方都有紀錄，「包括來我家及工作地堵我」，法院見。

據了解，谷女畢業於明德企管系，過去曾在金融業上班，因對法律有興趣，3年前曾準備書記官考試，後來因緣際會轉往夜店當公關，她的Threads上還貼有法律筆記，詎料遇上恐怖情人被刺殺身亡。

谷女2天前在Threads貼文說，「有人問我為什麼不直接封鎖，因為他找不到我就會來堵我，甚至問同事我有沒有上班，造成同事困擾」；「最重要的一點，我並沒有錢，有的話明細拿出來，一條一條對」。

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