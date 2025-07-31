快訊

台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

被威脅裸照寄上司！他羞回「快寄」 網見職業笑翻「騙錯人」

剴剴生母得知兒子遭不幸卻不敢出面 連新男友不知其身分

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

遭保母虐死的剴剴劉姓生母，今天下午在台中沙鹿地地區，被台北市刑警大隊帶回，稍晚將解送新北地方法院；剴剴案發生後劉姓生母也知道兒子遭遇不幸，但因為被通緝，遲遲不敢出面；警方也帶回劉姓生母交往的新男友釐清案情，新男友直到警方上門，才知道女友竟是剴剴生母，也不知道她被通緝。

剴剴遭保母虐死案件引發全國譁然，公民團體為此舉辦「護童大遊行」，並促成今年7月立院修法虐死未滿7歲童最重死刑的法令；剴剴案發生至今，劉姓生母因犯下囚禁、凌虐男友新歡，遭警方逮捕，被羈押時因懷有剴剴，獲准具保停押，但她生下剴剴後就行蹤成謎，被通緝至今；台北市刑大接獲線報，發現生母下落，今天下午前往台中沙鹿帶回生母，稍晚將解送新北地院。

據了解，29歲劉姓生母，半年前潛逃至台中沙鹿地區，並交往新男友，兩人同居平常從事網拍生意，警方帶回她及新男友兩人，將等釐清案情解送生母。

剴剴遭保母長期虐待，2023年12月24日送醫後不治，全案曝光後引發社會關注；當時生母已經逃亡，警方也全力找尋生母下落。

劉姓生母在2021年，因不滿當時的男友疑似另結新歡，設局囚禁男友新歡凌虐4小時，甚至還餵食對方毒品，新歡逃出後報警，警方逮捕生母後，被羈押在看守所。

生母羈押期間，發現自己懷孕，向法院聲請具保停押，法院裁定3萬元交保，生母因此得以保外生產，但生下愷愷後就失去蹤影，逃避開庭審理。剴剴被外婆撫養，透過兒福機構轉介，由劉姓保母托育，不料最後卻發生虐死憾事。

剴剴案發生後，警方不斷找尋生母下落，直到近日台北市警方發現她出沒沙鹿地區，今天下午到沙鹿帶回她和男友兩人，男友驚訝表示，不知女友就是剴剴生母，更不知她被通緝，警方除帶回男友釐清案情，也將調查生母逃亡期間，是否還有其他人協助藏匿或接濟。

台北市刑大今天下午帶回剴剴生母。記者廖炳棋／攝影
台北市刑大今天下午帶回剴剴生母。記者廖炳棋／攝影

通緝 男友 剴剴案

延伸閱讀

剴剴生母找到了！凌虐男友新歡逃亡3年今在台中被逮

潘若迪赴醫院探望沈玉琳 曝老友最新狀況：只有他能連絡到保母阿蓮

最長可逾五年！羈押超過十個月 白營大老主張體檢羈押制度 搶救柯文哲

立委盼先關注兒虐 時力籲速審《兒托法》

相關新聞

北市信義區夜店女公關割喉案 凶嫌前男友遭檢方聲押

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，昨晚上班前在信義威秀影城地下停車場，遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，緊急送醫不治，警方凌...

剴剴生母得知兒子遭不幸卻不敢出面 連新男友不知其身分

遭保母虐死的剴剴劉姓生母，今天下午在台中沙鹿地地區，被台北市刑警大隊帶回，稍晚將解送新北地方法院；剴剴案發生後劉姓生母也...

剴剴生母找到了！凌虐男友新歡逃亡3年今在台中被逮

剴剴遭保母虐死案件引發全國譁然，引發公民團體舉辦「護童大遊行」，並促成今年7月立院修法虐死未滿7歲童最重死刑的法令；剴剴...

夜店女公關命案 前男友兩分鐘手起刀落砍刺女方全身30多處

台北市信義區某夜店的27歲谷姓女公關，昨晚8時許在信義威秀影城地下停車場，遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部被割喉重...

女公關剛獲保護令就慘遭殺害 議員批失職、警方回應了

北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，遭劉姓前男友埋伏上班停車場割喉送醫不治。據了解，女子5月就因男友毆打向法院申請保護令...

砍死女公關...前男友自稱有情緒控管問題 導火線為女方近日網路貼文

台北市信義區某夜店的27歲谷姓女公關，昨晚8時許在信義威秀影城地下停車場，遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部被割喉重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。