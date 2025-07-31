剴剴生母得知兒子遭不幸卻不敢出面 連新男友不知其身分

遭保母虐死的剴剴劉姓生母，今天下午在台中沙鹿地地區，被台北市刑警大隊帶回，稍晚將解送新北地方法院；剴剴案發生後劉姓生母也知道兒子遭遇不幸，但因為被通緝，遲遲不敢出面；警方也帶回劉姓生母交往的新男友釐清案情，新男友直到警方上門，才知道女友竟是剴剴生母，也不知道她被通緝。

剴剴遭保母虐死案件引發全國譁然，公民團體為此舉辦「護童大遊行」，並促成今年7月立院修法虐死未滿7歲童最重死刑的法令；剴剴案發生至今，劉姓生母因犯下囚禁、凌虐男友新歡，遭警方逮捕，被羈押時因懷有剴剴，獲准具保停押，但她生下剴剴後就行蹤成謎，被通緝至今；台北市刑大接獲線報，發現生母下落，今天下午前往台中沙鹿帶回生母，稍晚將解送新北地院。

據了解，29歲劉姓生母，半年前潛逃至台中沙鹿地區，並交往新男友，兩人同居平常從事網拍生意，警方帶回她及新男友兩人，將等釐清案情解送生母。

剴剴遭保母長期虐待，2023年12月24日送醫後不治，全案曝光後引發社會關注；當時生母已經逃亡，警方也全力找尋生母下落。

劉姓生母在2021年，因不滿當時的男友疑似另結新歡，設局囚禁男友新歡凌虐4小時，甚至還餵食對方毒品，新歡逃出後報警，警方逮捕生母後，被羈押在看守所。

生母羈押期間，發現自己懷孕，向法院聲請具保停押，法院裁定3萬元交保，生母因此得以保外生產，但生下愷愷後就失去蹤影，逃避開庭審理。剴剴被外婆撫養，透過兒福機構轉介，由劉姓保母托育，不料最後卻發生虐死憾事。