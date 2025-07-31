剴剴生母找到了！凌虐男友新歡逃亡3年今在台中被逮

剴剴遭保母虐死案件引發全國譁然，引發公民團體舉辦「護童大遊行」，並促成今年7月立院修法虐死未滿7歲童最重死刑的法令；剴剴案發生至今，劉姓生母因犯下囚禁、凌虐男友新歡，遭警方逮捕，被羈押時因懷有剴剴，獲准具保停押，但她生下剴剴後就行蹤成謎，被通緝至今；台北市刑大接獲線報，發現生母下落，今天下午前往台中沙鹿帶回生母，稍晚將解送新北地院。

據了解，29歲劉姓生母目前潛逃在沙鹿地區，交新男友後，平常從事網拍生意，警方帶回她及新男友兩人，釐清案情後會將生母解送。

剴剴遭保母長期虐待，2023年12月24日送醫後不治，全案曝光後引發社會關注；當時剴剴生母已經逃亡，警方也全力找尋生母下落。

劉姓生母在2021年，因不滿男友疑似另結新歡，設局囚禁男友新歡凌虐4小時，甚至還餵食對方毒品，新歡逃出後報警，警方逮捕生母，最後被羈押在看守所。

生母羈押期間，發現自己懷孕，向法院申請具保停押，法院裁定3萬元交保，生母因此得以保外生產，但生母生下剴剴後就失去蹤影，新北地方法院因此發布通緝。

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