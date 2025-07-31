夜店女公關命案 前男友兩分鐘手起刀落砍刺女方全身30多處

台北市信義區某夜店的27歲谷姓女公關，昨晚8時許在信義威秀影城地下停車場，遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部被割喉重創，送醫急救不治，警方凌晨逮人，今天下午協助檢方在台北醫學大學附設醫院，與家屬相驗女公關遺體，女公關全身有30多處銳器傷，顯見劉嫌下手相當狠毒。

檢警相驗，夜店女公關全身多處刀傷，包括頸部前後、鎖骨、胸、腹、背、大腿，有高達30多處彈簧刀銳器傷痕；劉嫌埋伏停車場，見到死者就上前行凶，不到兩分鐘連續手起刀落，全朝女公關身上砍刺，造成多處刀傷，劉女倒在血泊中當場失去呼吸心跳，至於致命傷及死因，還需要解剖釐清。