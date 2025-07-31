女公關遭前男友狠殺 婦團籲：加強人身安全評估

台北市信義區商場地下停車場昨天發生情殺案，劉姓男子涉嫌持刀殺死谷姓前女友，婦團今天說，保護令非萬靈丹，要預防暴力應進行人身安全危險評估並討論因應策略保護被害者。

北市信義區30日晚間發生情殺案，年僅27歲的谷姓女子疑因感情糾紛，遭劉姓前男友持利器割傷不治。谷女5月曾報案並申請家暴保護令，近日才核發下來，未料卻發生此憾事。

婦女團體婦女救援基金會今天表示，對此案感到難過、遺憾與不捨，呼籲司法單位對於該男子因復合不成而預謀殺人的行為應該嚴懲重罰，也呼籲政府對於被害人家人應該提供後續協助。

婦援會表示，根據多年服務親密關係被害人實務經驗觀察，許多恐怖情人案件，分手後求復合不成容易有預謀性傷害行為，建議面對恐怖情人談分手，被害人要小心因應，採取緩合、漸進式方式談分手。

婦援會說，面對恐怖情人最好有分手計畫，包含方式、可能發生反應、分手後的注意事項與發生危險的預防因應方式等，需要時可以求助家暴／親密防治網絡專業人員討論分手計畫，或與周遭親友討論並請他們協助。

婦援會也提到，保護令不是萬靈丹，實務上被害人聲請保護令是想要透過法院告誡加害人，不要再對其跟蹤騷擾、暴力，保護令核發後，警方會告誡施暴者停止暴力方式，如果有需要也有社工人員輔導協助施暴者，而有8成以上保護令是能有效停止或降低暴力行為，但對於部分加害人，可能無法有效發生預防效果。

婦援會認為，要預防暴力，網絡人員及被害人都要進行人身安全危險評估，包含針對加害人暴力史、有無內外控的系統、過往犯罪紀錄、個人特質性格進行綜合性評估，如果評估分數具有高危險，網絡人員應提報高危機會議，透過會議以被害人為中心，討論因應策略以保護被害人、約制加害人。

婦援會呼籲民眾，家庭暴力或親密關係暴力是破壞情感、關係的原因，切勿透過跟騷、傷害、殺人報復，不僅無法解決問題或挽回關係外，也會讓自己因為一時衝動而後悔自責、陷入牢獄之災。