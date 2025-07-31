女公關剛獲保護令就慘遭殺害 議員批失職、警方回應了

北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，遭劉姓前男友埋伏上班停車場割喉送醫不治。據了解，女子5月就因男友毆打向法院申請保護令，近日才核發，卻慘遭毒手。民進黨議員簡舒培痛批，警方多次聯繫男子到案未獲回應，卻未積極查找，導致女子遇害，痛批市府失職，「事前疏忽、事後震怒卸責，就是蔣團隊的SOP？」

簡舒培表示，此案經警方調查後發現，受害者今年5月因為遭同居男友暴力相向就已向警方報案，並同時向法院申請保護令，沒想到案發前9小時才在社群透露「保護令下來了」的女孩，當天晚上竟然就遭到恐怖情人埋伏攻擊，就此殞命。

簡舒培說，該受害者過去屢遭同居男施暴多次向警方報警，並申請保護令，期間警方多次聯繫男方到案未果，保護令卻在近期才核發，但家暴可怕之處就是施暴者與受害者關係緊密，清楚受害者生活細節，但凡加害者一天未到案，等於受害者時時刻刻都處在危險中，質疑市府面對高風險加害者，居然「佛系」應處，看他哪天心情好願到案。

簡舒培說，依照法令，在法院核發「緊急保護令」前，必要時應採取方法保護被害人及防止家庭暴力發生，但在加害者遲遲未到案情況下，北市警察看來是沒能做到查訪並告誡相對人，質疑「當家暴受害者報案、加害人遲遲未到案時，北市警方為什麼沒有積極查找？眼睜睜地看著一條年輕的生命消失在台北街頭？」

簡舒培批評，每當北市發生重大案件時，蔣萬安總是只能搞「震怒」這一套，來顯示自己很在乎這些事，但應該做的事前防範與事後檢討補強卻從來沒有做好，真正該震怒的應該是台北市民，痛批是市長失職、市政失能造成的人禍。

轄區警方指出，女公關的臨時保護令在28日核發下來，警方得知後，立即以電話聯繫對方，但男方始終沒有接電話，警方也到男方住處查訪，同樣沒找到人；為此警方特地聯繫租屋處房東，原本約定昨天下午在租屋處碰面，由警方出面對男方提出通知與警告，但房東因為有事，改約今天上午，不料昨晚就發生憾事。