砍死女公關...前男友自稱有情緒控管問題 導火線為女方近日網路貼文

台北市信義區某夜店的27歲谷姓女公關，昨晚8時許在信義威秀影城地下停車場，遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部被割喉重創，送醫急救不治，警方今天凌晨零時許，在劉嫌宜蘭外公家找到他，今天釐清犯案經過與動機，將依殺人罪嫌移送台北地檢署偵訊。

據了解，劉嫌與女公關原本是夜店同事，劉嫌從事安保工作，兩人今年初相戀後同居，但因個性不合，4、5月間兩人談及分手；劉嫌說他與谷女同居時，房租兩萬五千元，原本說好一人一半，但卻都是他繳納全部房租，另外谷女也向他借錢購買物品，卻都未還錢。

劉嫌行兇導火線，是谷女近日受不了他的糾纏，開始在網路上貼文，反擊男方聲稱女方借錢等貼文，並貼出家暴報案單及騷擾證據與訊息，劉嫌看到貼文不爽，才會在昨晚埋伏，等谷女現身後，將她拖到樓梯間行兇。

劉嫌自稱過去在軍中有情緒控管問題，並有醫師診斷，今年4月中旬，劉嫌因工作能力及情緒控管不佳，從夜店離職，至今無業；劉嫌說他過去有服用情緒控管藥物，但因為從事安保工作，怕服藥會想睡，因此斷藥，言下之意是無法控制自己情緒，對於劉嫌是否有情控問題，目前他沒有提出證明，檢警還要查證。

劉嫌行兇後逃到宜蘭，聲稱因為外公撫養他長大，感情深厚，因此想要在投案前去見外公最後一面，外公陪他散步後，勸他睡一覺後會陪他投案，但警方早已鎖定他涉案，今天凌晨就到宜蘭逮捕劉嫌到案，外公聘請先前與呂秋遠鬧出感情糾紛的林沄蓁律師陪偵。