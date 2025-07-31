男子狠殺夜店公關前女友 醫列舉若遇5徵兆應警覺

30日發生公關小姐遭前男友割喉事件，讓「恐怖情人」議題再次引發討論，醫師提醒，不論男女，都可能遇到類似的危險，若對象在情緒上或肢體有相關5徵兆，就要提高警覺，呼籲民眾在感情中保護自己。

心理醫師楊聰財列舉5大方向，一、 應多了解對方背景，比如透過共同朋友、社群媒體等管道，多方了解對方的交友圈、工作狀況、家庭背景等。並觀察對方言行舉止、對待他人態度、了解其感情史，是否有不良記錄，不要急著同居或發展過於深入的關係，要有足夠時間觀察。

二、若發現對象有強烈控制欲、情緒起伏大且難以控制、言語或肢體暴力、缺乏同理心、威脅傷害自己或他人、慣性說謊或推卸責任等徵兆，就要提高警覺。三、 設立明確界線並堅守原則，包含清楚表達自己的底線、不要心軟或妥協、保護個人隱私、保持獨立的社交圈。

四、尋求協助，不孤單面對，若發現對方有恐怖情人的傾向，務必告知親友，或是尋求專業協助，包含113專線、婦女救援基金會、現代婦女基金會等專業機構求助。若對方有威脅或騷擾行為，請盡可能保留相關證據，例如對話紀錄、錄音、照片等，以備不時之需，必要時須報警。

如何安全擺脫恐怖情人？楊聰財建議，如果在交往後才發現對方是恐怖情人，當事人務必以自身安全為最優先考量，首先建立支持系統與尋求專業協助，包含家人朋友，並尋求專業諮詢如家暴防治中心諮詢專線，還有法律專業人士協助。

楊聰財指出，制定脫離恐怖情人計畫要小心執行，切勿單獨告知分手，最好選擇公共場所，並確保有親友在附近可以隨時支援。避免跟對方獨處，尤其是對方情緒不穩時。如果情況允許，可以考慮採取循序漸進的方式，但對於某些極端案例，立即且果斷的切割可能更安全。