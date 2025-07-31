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男遭黑吃黑暴力討債 銀行前搶劫嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市31日電

陳姓男子疑遭旗下取款車手黑吃黑，被詐團暴力討債，因需錢還債，112年12月間搶劫準備在台銀嘉義分行存錢的簡男，因旁人制止未得逞。嘉檢偵結，依強盜罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，35歲陳男因遭索討債務，需錢孔急，從不詳男子掌握身上攜帶大批現金的簡姓男子及行蹤，獲悉簡男將於112年12月5日下午至台灣銀行嘉義分行存錢，並由黃姓男子（另案偵辦中）駕車前往。

當時在銀行前，陳男見簡男抱著紙袋出現，即下車上前，以左手環扣簡男脖頸，並恫稱「這是不是詐團水錢、把錢交出來」等語。簡男雙手護住紙袋，跌倒在地並揮手求援，他人見狀欲上前協助，陳男見一時無法得逞，鬆手坐上接應的汽車逃逸。警方隔天在台北逮捕陳男，陳男坦承犯行。

嘉檢表示，陳男疑似加入詐團牟利，主要負責監控取款車手，而其旗下取款車手黑吃黑，在取得詐騙的大批金錢後藏匿起來，陳男則遭詐團成員暴力討債；因誤以為簡男也是從事詐騙，準備搶劫其現金還債。

嘉檢說，簡男為夾娃娃機業者，被搶劫當天所護住的紙袋內都是零錢，約有新台幣數萬元；因陳男犯罪行為包含強暴與脅迫，以壓制被害人的抗拒，全案偵結，依強盜罪嫌起訴。

詐團 車手 搶劫

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