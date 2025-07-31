薛男殺妻後甦醒吐「感情問題起爭執」 屏檢向法院聲押禁見獲准

屏東市公館地區本月25日上午發生殺人案，薛姓男子持水果刀殺死妻子陸女後自殘昏迷。薛男在本月28日清醒後，檢方調查薛男與妻子因感情問題時有爭執，引發衝突。檢方訊問後，薛男犯殺人罪有畏罪逃匿、湮滅證據及勾串證人之虞，向法院聲押禁見獲准。

屏檢調查，25日上午在屏東縣公館地區發生薛男持刀殺妻後自殘，檢方展開偵辦，也請犯罪被害人保護協會屏東分會派人慰問死者家屬。

檢方調查，薛男與妻子因感情問題時有爭執，在屏東市住處持水果刀刺傷妻子肩膀、胸口等部位，導致妻子大量出血，薛男隨後持刀自殘昏迷。妻子經緊急送醫後，因失血過多不治。

檢察官楊家將指揮屏東警分局派員調閱監視器影像，也到案發現場勘察採證，並率同法醫相驗，薛男在本月28日清醒後，檢察官隨即指揮屏東分局員警持地檢署核發拘票將其逮捕。

檢方訊問後，認定薛男涉犯殺人罪，且有畏罪逃匿、湮滅證據及勾串證人之虞，像屏東地方法院聲請羈押，法院在30日裁准羈押，並禁止接見、通信。