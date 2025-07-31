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狠殺夜店女公關...凶嫌有情緒困擾 外公透露1原因「受不了刺激」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

台北市信義區某夜店谷姓女公關昨（30）晚在信義威秀影城地下停車場遭砍死，涉嫌行凶的劉姓前男友今天凌晨在宜蘭五結外公家落網。劉男外公說，孫子有情緒困擾，曾就診、服藥，孫子告訴他，是對方不斷在網路貼文諷刺，受到刺激無法控制才下手，相當後悔，也答應要投案，但還沒到警局就被逮捕。

據了解，27歲谷姓女公關與22歲劉姓前男友原本是夜店同事，同居在信義區，兩人分手後，劉嫌不斷糾纏女公關，不但割爛她的精品、衣服、包包及家電、生活用品，還到住家與工作地點堵人，甚至有施暴行為，谷女5月向警方報案，近期申請保護令，上周保護令核發後，也通知劉姓男子不得騷擾女公關，但谷女昨晚上班前遭砍傷頸部及腹部，送醫急救不治。

劉男的阿公今天受訪表示，昨晚正在看新聞關心俄羅斯大地震災情，突然聽到孫子在外面叫「阿公」，他很訝異出門查看，孫子說想走一走，他就鎖上門，陪著孫子散步聊了一個多小時。

劉男阿公說，孫子本身有情緒問題，曾經就診、吃藥，都有醫療紀錄，服藥後就會暈暈沉沉。散步聊天過程，孫子告訴他前女友在網路上貼文，散播不實消息，種種諷刺，受到很大刺激和壓力，沒辦法控制自己，覺得已經沒辦法承受、活不下去，才會鑄成大錯。

劉男阿公說，孫子犯案後很後悔，知道自己做錯了，回來找他就是要懺悔、表白，他告訴孫子，個人造業個人擔，逃得了今天也逃不了明天，要孫子面對現實，馬上到羅東警分局投案，孫子當下也答應，沒想到散步完一回到家，就看到警察上門。

台北市信義區一家夜店谷姓女公關，遭劉姓前男友埋伏砍殺割喉，送醫後宣告不治，警方漏夜追緝，在宜蘭五結地區逮捕劉姓男子。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區一家夜店谷姓女公關，遭劉姓前男友埋伏砍殺割喉，送醫後宣告不治，警方漏夜追緝，在宜蘭五結地區逮捕劉姓男子。記者廖炳棋／翻攝
劉姓男子涉嫌殺害谷姓夜店女公關，今天凌晨在宜蘭遭警方逮捕到案。圖／讀者提供
劉姓男子涉嫌殺害谷姓夜店女公關，今天凌晨在宜蘭遭警方逮捕到案。圖／讀者提供
殺害女公關的劉姓男子，被警方帶回警分局。記者廖炳棋／攝影
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男友 殺人 保護令 割喉案

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