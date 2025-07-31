台南34歲待業男開車到高雄頭部中彈亡 因這原因排除他殺

台南歐姓男子昨天失蹤，家屬報警協尋，以手機定位，查出他停留在高雄岡山，與警方去找人，今天凌晨找他的車，竟發現他倒在車外，頭部中彈身亡。警方調閱相關監錄系統及行車記錄器畫面，確認他獨自到岡山開槍，排除外力介入或他殺。

據了解，待業中的歐姓男子（34歲）29日出門，家人和女友聯絡不到人，表妹自手機定位他的去向，發現他到高雄，與他母親先到高雄市警湖內分局阿蓮派出所報警協尋，後來查出定位地點在高雄市岡山區，昨天晚間11時，轉向岡山警分局嘉興派出所求助。

警方與歐男家人一起找尋定位地點，今天凌晨零時許，在岡山區中崙寮路空地，果然找到歐的轎車，驚見他倒臥車外地上，頭部中彈身亡，身旁還有1把手槍，內有5顆子彈。

警方以為發生槍擊命案，封鎖現場採證，查看車內行車記錄器，發覺歐男昨天凌晨3時許由台南關廟開車出門，開到案發地將車子熄火，時間是昨天凌晨4時10分，途中並沒與他人對話，另根據他行車路線，也未發現有他車跟隨，現場也無打鬥跡象，排除外力介入。