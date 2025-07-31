影／殺前夜店公關女友逃宜蘭 外公幫請律師要他睡一覺再去投案
台北市信義區某夜店27歲谷姓女公關，昨晚（30日）8時許因為要上班，抵達信義威秀影城地下一樓停車場，卻遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部還被割喉重創，送醫急救後不治，警方今天凌晨零時許，在劉嫌外公家找到他，漏夜帶回分局，由於他不接受夜間詢問，因此將在今天釐清犯案經過與動機。
據了解，劉嫌父母住在羅東，但父親疑似常喝酒又無所事事，因此劉嫌從小由外公外婆撫養長大，與外公感情相當深厚，出事後，第一選擇就是回外公家躲藏。
劉嫌昨天深夜回到外公家，身上還穿著犯案時沾有谷女血液的血衣，外公看到後詢問，這才知道外孫殺人，外公要劉嫌先好好睡一覺，天亮後再帶他去警局投案。
不過命案發生不久，轄區警方就已鎖定劉男涉有重嫌，不但派出台北市刑大幹員及維安特勤隊員，循劉嫌逃逸方向追到宜蘭，更已向檢方申請拘票，劉嫌在外公家才休息一個多小時，就被趕來的警方逮捕，外公見外孫投案不成，只能一早聘請律師陪外孫應詢。
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