影／殺前夜店公關女友逃宜蘭 外公幫請律師要他睡一覺再去投案

台北市信義區某夜店27歲谷姓女公關，昨晚（30日）8時許因為要上班，抵達信義威秀影城地下一樓停車場，卻遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部還被割喉重創，送醫急救後不治，警方今天凌晨零時許，在劉嫌外公家找到他，漏夜帶回分局，由於他不接受夜間詢問，因此將在今天釐清犯案經過與動機。

據了解，劉嫌父母住在羅東，但父親疑似常喝酒又無所事事，因此劉嫌從小由外公外婆撫養長大，與外公感情相當深厚，出事後，第一選擇就是回外公家躲藏。

劉嫌昨天深夜回到外公家，身上還穿著犯案時沾有谷女血液的血衣，外公看到後詢問，這才知道外孫殺人，外公要劉嫌先好好睡一覺，天亮後再帶他去警局投案。