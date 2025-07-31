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美台合作破「金星號」走私530公斤安毒 9外籍船員被重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

獅子山共和國籍雜貨輪「金星號」，走私甲基安非他命來台，經調查局及海巡等單位，聯手美國緝毒署，在高雄外海掌握行蹤，在船艙查獲以茶葉包裝，夾藏黑市價格逾6億元的安非他命共近530公斤，涉案外籍9名船員經高雄地院審理後，依運輸二級毒品罪，判12至14年徒刑。可上訴。

金星號貨輪搭載緬甸籍船長（45歲）及船員共9人，去年8月6日由越南航到台灣途中，在公海向其船舶接駁大批毒品，準備運輸到高雄港。

檢調及海巡收到線報，可是大海茫茫，無法確認哪艘船可能走私毒品，透過美國緝毒署協助，高雄海巡隊才在8月10日，於高雄港西南方100海里查獲金星號。

海巡及警調發現金星號船艙內，不僅有艘300馬力的快艇，還用茶葉袋包裝安非他命，裝成6大箱，總重529.66公斤，黑市價逾6億元，高雄地檢署並聲押船長等9人獲准，續查辦全案，去年10月15日，並將這艘金星號貨輪以666萬元拍定賣出。

高雄地院審理時，「金星號」船長等9人全都否認運毒，根本不知道船上載運的是毒品，他們是受騙上船。

但法官檢視9人船上分工，認為「金星號」船長等9人若是受騙上船，為免惹禍上身，應會連同其他不知情船員伺機使用電子通訊用品通報警方，且毒品牽涉利益龐大，貨主不可能隨意招募人員上船。

法官綜合檢方所提事證，認定船上9人在上船後，有參與運輸毒品的不確定故意，依運輸二級毒品罪，判12至14年徒刑，刑滿後驅逐出境。可上訴。

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毒品 海巡 安非他命

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