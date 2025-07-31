女公關信義威秀停車場遭前男友砍死 死者妹憤怒：台灣殺人沒有死刑
台北市夜店谷姓女公關昨天晚間在信義威秀影城地下一樓停車場，遭劉姓前男友持刀砍殺10多刀，送醫後不治；劉嫌曾為挽回感情，傳訊給女公關「我眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」，但當女公關堅持分開，犯案前又傳罵三字經訊息給谷女，愛恨反差相當大。谷女申請保護令，28日才剛核發生效，劉嫌也被通知不得騷擾，不料昨天（30日）劉嫌不管保護令，直接埋伏殺人。
女公關妹妹今天凌晨到派出所協助製作筆錄，離去前憤怒對媒體表示，「台灣殺人沒有死刑，這種事情只是萌芽，還會茁壯，等著看吧。」「法律會給他制裁，這種人還很多，等著看。」
女公關和劉姓前男友原本是夜店同事，但劉嫌疑似占有欲相當強，曾懷疑女公關與客人有不正常來往，即使女公關百般澄清也無用，最後女公關與對方分手。
女公關想要和對方斷絕聯繫，但因為劉嫌會到住家及工作場所堵人及詢問是否上班，造成同事困擾，因此女公關無法徹底封鎖對方，相當苦惱；近日兩人糾紛更加激烈，女公關前幾天在自己的Threads發文，指出保護令終於下來，卻不料仍遭對方殺害。
女公關在Threads張貼自己的家暴報案紀錄，指出今年5月15日遭對方毆打，女公關被打巴掌、掐脖，造成她流鼻血、臉部腫脹；另外女公關還說自己的精品包包、衣服、高跟鞋、生活用品及家電，價值150萬元的物品，全都被劉嫌割爛，網友還警告女公關，劉嫌可以砍爛東西，小心他砍你，想不到真的一語成讖。
劉嫌疑似求合不成後，四處放謠言，女公關在Threads貼上對方訊息澄清，劉嫌在訊息中，強調「我對你的愛是這樣的真誠、努力」、「我一定會堅定地跑向你」、「我眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」，對照事後砍人行為相當諷刺。
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