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夜店公關在信義區遭前男友割喉身亡 蔣萬安發聲了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，遭劉姓前男友埋圖上班停車場割喉送醫不治，台北市長蔣萬安今天出席活動表示，第一時間指示警察局即刻逮捕嫌犯，後續也要求積極偵查案情細節，並對外說明。

北市信義區某夜店27歲谷姓女公關，昨晚8時許因要上班，抵達信義威秀影城地下一樓停車場，卻遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部還被割喉重創，送醫急救後不治，警方凌晨零時許逮捕嫌疑人22歲劉姓前男友，將在今天釐清犯案經過與動機。

台北市長蔣萬安表示，事件發生第一時間必須即刻逮捕嫌犯給市民清楚交代，警察局第一時間即刻鎖定嫌犯掌握行蹤，在凌晨於宜蘭逮捕兇嫌，後續對於案情細節，須積極爭偵查，並且對外做清楚說明。

北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，遭劉姓前男友埋圖上班停車場割喉送醫不治，台北市長蔣萬安表示，第一時間指示警察局即刻逮補嫌犯，後續也要求積極偵查案情細節，並對外說明。記者洪子凱／攝影
北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，遭劉姓前男友埋圖上班停車場割喉送醫不治，台北市長蔣萬安表示，第一時間指示警察局即刻逮補嫌犯，後續也要求積極偵查案情細節，並對外說明。記者洪子凱／攝影

男友 夜店 割喉案 蔣萬安

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