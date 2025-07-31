夜店公關在信義區遭前男友割喉身亡 蔣萬安發聲了

北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，遭劉姓前男友埋圖上班停車場割喉送醫不治，台北市長蔣萬安今天出席活動表示，第一時間指示警察局即刻逮捕嫌犯，後續也要求積極偵查案情細節，並對外說明。

北市信義區某夜店27歲谷姓女公關，昨晚8時許因要上班，抵達信義威秀影城地下一樓停車場，卻遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部還被割喉重創，送醫急救後不治，警方凌晨零時許逮捕嫌疑人22歲劉姓前男友，將在今天釐清犯案經過與動機。