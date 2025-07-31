影／前男友割喉女公關逃外公家 警方循北宜公路回台北沿路找凶刀

台北市信義區某夜店27歲谷姓女公關，昨晚（30日）8時許因為要上班，抵達信義威秀影城地下一樓停車場，卻遭埋伏的22歲劉姓前男友砍殺多刀，頸部還被割喉重創，送醫急救後不治，警方今天凌晨零時許，在劉嫌外公家找到他，漏夜帶回分局，由於他不接受夜間詢問，因此將在今天釐清犯案經過與動機。

劉嫌犯案前先騎機車在信義區停放，隨後以租借車輛駛進威秀影城地下停車場埋伏，谷姓女公關出現後，他持利器上前又次又砍十多刀，隨後駕駛租借車輛離去。目擊者發現後嚇傻，趕緊報案並遵從救護人員進行簡單急救，但女公關送醫後仍宣告不治。

劉嫌駕駛租借車輛到停放機車處後，換騎機車從北宜公路回故鄉宜蘭，警方已經鎖定他涉有重嫌，一路追蹤並通知宜蘭警方幫忙攔截，由於劉嫌父母住在羅東，因此警方一度埋伏羅東，但始終沒有發現劉嫌身影。

警方清查劉嫌人際網路，發現他外公住在五結地區，警方搜索後，先在他外公家後方巷子找到機車，隨後就在他外公家找到劉嫌。