已故金融調查師陳梅慧遺留報告 再助檢警破黑幫詐團狠騙220台人1.5億

刑事局破獲竹聯幫弘仁會幹部主導的假投資詐騙集團，抓到陳姓大帳房招募同夥赴柬埔寨木牌園區成立機房，狠詐220多名台人1.5億多元，全案情資源於已故的金融犯罪調查師陳梅慧分析虛擬幣流才得以破案，警詢後依詐欺等罪嫌將陳等4人移送法辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊指出，全案源於刑事局詐欺犯罪防制中心分析165反詐騙系統受理報案紀錄，經已故的前XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧，及其男友謝姓偵查員提供的虛擬貨幣幣流分析報告向上追查。

警方發現，詐騙集團常用臉書向民眾謊稱有輕鬆賺錢工作機會或投資管道，再引導至「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等假投資網站，誘騙購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）並轉至詐團指定的錢包地址，統計2024年3月至7月至少220人受騙，損失金額超過1.5億元。

警方今年2月27日先逮到詐團的陳姓大帳房（32歲），發現他身兼竹聯幫弘仁會幹部，並涉嫌招募3名同夥前往柬埔寨木牌（Bavet）地區成立詐騙園區並設立機房，專以假投資手法詐騙台灣人，再將贓款轉為泰達幣洗錢，使用大量非託管的電子錢包隱匿資金流向。

此外，陳還更招募前國際IC設計大廠資深工程師加入，協助開發區塊鏈礦工費自動交易機器人，並運用手中持有的大量泰達幣贓款，從事美金地下匯兌、轉投資開發電子錢包管理APP等多角化經營，牟取更多利益。

全案經警方報請台中地檢署偵辦，2月逮到陳男後，其背後的陳姓金主3月企圖自屏東偷渡，遭海巡攔下查獲已入監，另5月、6月再抓到其餘共犯。

警方統計，一共查獲118萬顆泰達幣（約3518萬台幣），及2處房屋、2處土地，還有1輛奧迪名車、大量精品包、3支名表，及300多克第二級毒品大麻，不法所得逾1億元，詢後依組織、洗錢，毒品等罪嫌將陳男等4人移送偵辦，陳已被法院收押禁見。

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