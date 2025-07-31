落網畫面曝光！前男友停車場埋伏下狠手 夜店女公關遭割喉亡

劉姓男子涉嫌殺害谷姓夜店女公關，今凌晨在宜蘭遭警方逮捕到案。圖／讀者提供

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，昨晚上班前在信義威秀影城地下停車場，疑遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，送醫不治，警方凌晨在宜蘭五結區逮捕劉男，押返信義分局，詢後將依殺人罪移送台北地檢署，由於殺人是重罪，預料檢方會聲請羈押。

谷女（27歲）案發前還在Threads社群控訴遭劉男（22歲）家暴，並上傳報案三聯單，強調自己沒有欠劉男任何錢，也沒有找過前任取暖，但劉男分手後尋求復合不成，還把她價值150萬元的精品包、巴黎世家潮T、Sacai潮鞋、Prada高跟鞋與Dyson吹風機破壞與丟棄，甚至以狗狗誤食蟑螂藥騙她回家，所有騷擾警方都有紀錄，「包括來我家及工作地堵我」，法院見。

據了解，谷女是信義區知名夜店女公關，工作性質是替客人訂包廂、帶客快速通關入場等，她與劉男原是夜店同事，2人同居在信義區，因故分手後，劉男經常糾纏谷女，甚至還有施暴、恐嚇行為，谷女今年5月向警方報案，近期申請保護令，3天前獲法院核發，劉男也接獲不得騷擾谷女的通知。

谷女2天前在Threads貼文說，「有人問我為什麼不直接封鎖，因為他找不到我就會來堵我，甚至問同事我有沒有上班，造成同事困擾」；「最重要的一點，我並沒有錢，有的話明細拿出來，一條一條對」。

昨晚8點46分，谷女前往A16威秀影城地下停車場準備上班，劉男已在停車場埋伏多時，等谷女一現身，旋即持利器上前砍殺對方，谷女當場被割喉，失去呼吸心跳，劉男行凶後駕車逃逸，谷女送台北醫學大學附設醫院搶救不治。