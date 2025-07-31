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夜店女公關遭恐怖情人割喉喪命 警方在宜蘭五結逮捕行兇前男友

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區某夜店谷姓女公關，昨晚（30日）上班前在信義威秀影城地下停車場，遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，送醫急救不治，警方曾獲報谷被其劉姓前男友施暴，懷疑劉涉有重嫌，警方展開追緝，稍早在宜蘭五結地區逮捕劉嫌，目前正押回信義分局。

據了解，27歲谷姓女公關與22歲劉姓前男友原本是夜店同事，同居在信義區，兩人分手後，劉嫌不斷糾纏女公關，不但割爛她的精品、衣服、包包及家電、生活用品，還到住家與工作地點堵人，甚至還有施暴行為，女公關今年5月向警方報案，另外近期才申請保護令，上周保護令核發後，也通知劉姓男子不得騷擾女公關。

不料谷女昨天晚間8時46分到威秀影城地下停車場準備上班，劉嫌已在停車場埋伏多時，谷女一現身，就持利器上前砍殺對方，谷女被割喉，當場失去呼吸心跳，劉嫌行兇後駕車逃離。

谷女被發現倒在血泊中，立即被送往台北醫學大學附設醫院急救，但急救無效宣告不治，

谷女在Threads貼文，指已與前男友分手，但前男友不斷糾纏，所有的騷擾警方都有紀錄；她表示自己有聲請保護令，保護令剛發出，前男友也收到通知，Threads上的朋友都勸她要小心，認為這種恐怖情人最好不要再碰面，不料最後仍發生憾事。

台北市長蔣萬安第一時間得知，立刻要求市警局長李西河成立專案小組，逮捕嫌犯並破案，以最快速度查明案情，給市民一個清楚交代。

台北市信義區一家夜店谷姓女公關，遭劉姓前男友埋伏砍殺割喉，送醫後宣告不治，警方漏夜追緝，在宜蘭五結地區逮捕劉姓男子。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區一家夜店谷姓女公關，遭劉姓前男友埋伏砍殺割喉，送醫後宣告不治，警方漏夜追緝，在宜蘭五結地區逮捕劉姓男子。記者廖炳棋／翻攝

男友 保護令 停車場

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