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「我把媽媽殺了」！討200元被拒 兒掐死年邁母起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市林姓男子酒後向年近八旬母親索討兩百元電信費被拒，涉嫌掐住母親脖子及摀住口鼻，導致窒息死亡，致電警方說「我把媽媽殺了」，到案僅稱拉扯推倒母親。台中地檢署根據解剖報告認定林殺人，依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

檢警調查，五十九歲林姓男子和母親在台中大里區經營推拿按摩店，因林母年邁，幾乎都由林男替客人按摩，母子常爭執，警方曾獲報林男對母親掐脖施暴。

今年四月十一日晚間七點多，林男酒後在家向母親索討兩百元電信費，被母親拒絕斥責，他氣憤朝母親賞巴掌數次，又掐住脖子及摀住口鼻，林母缺氧倒地昏迷。

林男的姪子在樓上聽見吵架聲，致電母親告知舅舅和外婆疑起衝突，林的妹妹趕回家查看，進門驚見母親倒臥在地，林母被送醫已無呼吸心跳，經搶救不治，臉部、脖子及雙手都有瘀傷。

林男犯後多次致電警方說「我把媽媽殺了」，到案後酒醒否認殺人，稱當天有喝酒，情緒失控，互相拉扯推倒母親，又改口母親年邁，在爭執過程身體不適。

因案情不明，檢方依傷害致死罪將林男聲押獲准，經法醫解剖發現，林母脖子有遭外力掐握痕跡，口鼻也一度被覆蓋，判斷遭施以外力窒息死亡。

檢方不採信林男辯詞，認為他明知母親年邁，卻朝她猛力掐脖、摀住口鼻，具殺人故意，改依殺害直系血親尊親屬罪起訴，移審後將由台中地方法院國民法庭審理。

母親 殺人

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