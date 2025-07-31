北市信義區夜店女公關 疑遭前男友砍死

台北市信義區某夜店公關谷姓女子，昨晚在威秀影城地下停車場被砍殺，經送醫不治。記者廖炳棋／翻攝

台北市信義區某夜店公關谷姓女子，昨晚上班前在信義威秀影城地下停車場，遭人砍傷頸部及腹部，經送醫不治，警方曾獲報谷被其劉姓前男友施暴，懷疑劉涉有重嫌，正在追查下落。

據調查，廿七歲谷姓女子原與劉姓前男友在信義區同居，兩人分手後，劉疑似不斷糾纏，谷今年五月報案指遭家暴，劉卻一直躲避警方聯繫；昨晚近九時，谷被民眾發現倒在信義威秀影城地下停車場，已無呼吸心跳，經送醫急救一小時宣告不治，警方懷疑劉涉案，封鎖現場並調閱附近監視器追查。

疑似谷的Threads近日貼文，指已與前男友分手，但前男友不斷糾纏，不但割爛她的精品、衣服、包包及家電、生活用品，還到住家與工作地點堵人，所有的騷擾警方都有紀錄；她表示自己有聲請保護令，保護令剛發出，前男友也收到通知，朋友都勸她要小心。

台北市長蔣萬安第一時間得知，立刻要求市警局長李西河成立專案小組，逮捕嫌犯並破案，以最快速度查明案情，給市民一個清楚交代。