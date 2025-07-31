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高雄富商一家3口遭擄虐勒贖1億 付贖1140萬後脫困

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市王姓男子等四人涉綁架林姓富商一家三口，勒贖一一四○萬元放人，警方從蓮池潭打撈被丟棄的手銬、通訊干擾器等作案工具。記者張議晨／翻攝
高雄市王姓男子等四人涉綁架林姓富商一家三口，勒贖一一四○萬元放人，警方從蓮池潭打撈被丟棄的手銬、通訊干擾器等作案工具。記者張議晨／翻攝

高雄市王姓男子得知林姓富商財力雄厚，指揮蔣姓、周姓、鄂姓男子先後押走林的兒子、妻子，誘出林綁架勒贖一億元，持電擊棒凌虐，林交付一一四○萬元，一家三口才獲釋；警方拘提王等三人，高雄地檢署依擄人勒贖罪起訴，蔣潛逃越南被發布通緝

檢警調查，卅七歲王姓男子從事放貸，近年生意走下坡，積欠數千萬元，與友人卅四歲蔣姓男子籌畫綁架經商林姓男子，今年四月蔣找小弟廿七歲周姓、十九歲鄂姓男子加入，在高雄左營區某大樓租屋作為基地，並採購權利車、手銬、棍棒、塑膠桶、帆布等。

王邀林的兒子談精品生意，五月廿四日晚間十一時許，林的兒子到某會館赴約後，王藉故離開，蔣、周、鄂等三人衝進包廂持電擊棒攻擊，將林的兒子裝進紅色塑膠桶，拿帆布掩蓋後用推車押至基地，以被害人手機傳訊息給林的妻子約吃午餐。

隔天下午二時許，林妻至兒子租屋處，遭三人綁回基地勒贖一億元，她稱家中財力有限，只能付出三百萬元，蔣持電擊棒恐嚇「與其拿三百萬元，不如將你們拿去埋一埋，老公若不拿錢出來，兒子就必須死」，林妻嚇得配合傳訊誘出丈夫。

下午四時許，林依約到兒子租屋處，進屋被三人控制，帶回基地拿電擊棒凌虐及持槍威脅付贖，周、鄂留下控制林的妻子及兒子，蔣押林至修明街住處取款，林致電友人拿來六一○萬元，自己再到至聖路住處從保險箱取出五三○萬元返回交付；廿六日凌晨零時許，林的妻子、兒子被丟包神農路，隨後蔣也離開。

犯嫌各駕車逃亡，蔣赴前妻住處，交代向王拿六百萬元本票後，從小港機場搭乘早班班機飛往越南。林向警方報案，雄檢指揮刑事局偵八大隊及高雄、台東縣警方，廿九日在台東拘提周，隔天於高雄緝獲王、鄂，查扣現金一一四萬元及兩間不動產。

王否認犯案，周、鄂供出部分案情，雄檢起訴建請法官從重量刑，三人羈押至今，移審後法院裁定續押，蔣已被發布通緝。

綁架 越南 通緝 台東 高雄市 小港機場

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