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保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查
台北市信義區威秀影城地下停車場，今天晚間近9時，一名年約25歲的夜店「RUFF」的谷姓女公關，上班前在地下一樓停車場被人拿刀砍傷頸部與腹部，民眾發現報警時，女子已失去呼吸心跳，送醫後已宣告不治。
台北市長蔣萬安，針對信義區威秀影城發生的攻擊案，第一時間得知後立即親自要求警察局長李西河，必須即刻破案，最快速度查明案情並逮捕嫌犯，給所有市民一個清楚的交代。
據了解，女公關被砍原因疑似是與人有感情糾紛，女公關及前男友原本同居在信義區，兩人分手後，男子疑似不斷糾纏，女公關5月報案，不過前男友卻一直逃避警方聯繫，目前警方掌握劉姓前男友涉有重嫌，正在追查劉男下落。
疑似為女公關自己的社群網站，近日貼文表示已與前男友分手，但前男友卻不斷糾纏，前男友不但割爛女公關的精品衣服包包及高檔家電、生活用品，還到住家與工作地點堵人，女公關說所有的騷擾警方都有紀錄。
夜店女公關在社群中表示自己有申請保護令，保護令疑似剛發出，劉姓前男友也收到通知，朋友勸女公關要小心，避免人身性命有危險，不料社群內言猶在耳，女公關就被對方堵人並持凶器砍殺。
女公關被砍後，送往台北醫學大學附設醫院急救，但急救近1小時宣告不治，轄區警方封鎖現場，並調閱附近監視器，全力追查涉案人下落。
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