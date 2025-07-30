快訊

討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響

保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查

美股早盤／道瓊平盤波動！投資人靜候Fed決策 川普再施壓鮑爾降息

聽新聞
0:00 / 0:00

保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區威秀影城地下停車場，今天晚間近9時，一名年約25歲的夜店「RUFF」的谷姓女公關，上班前在地下一樓停車場被人拿刀砍傷頸部與腹部，民眾發現報警時，女子已失去呼吸心跳，送醫後已宣告不治。

台北市長蔣萬安，針對信義區威秀影城發生的攻擊案，第一時間得知後立即親自要求警察局長李西河，必須即刻破案，最快速度查明案情並逮捕嫌犯，給所有市民一個清楚的交代。

據了解，女公關被砍原因疑似是與人有感情糾紛，女公關及前男友原本同居在信義區，兩人分手後，男子疑似不斷糾纏，女公關5月報案，不過前男友卻一直逃避警方聯繫，目前警方掌握劉姓前男友涉有重嫌，正在追查劉男下落。

疑似為女公關自己的社群網站，近日貼文表示已與前男友分手，但前男友卻不斷糾纏，前男友不但割爛女公關的精品衣服包包及高檔家電、生活用品，還到住家與工作地點堵人，女公關說所有的騷擾警方都有紀錄。

夜店女公關在社群中表示自己有申請保護令，保護令疑似剛發出，劉姓前男友也收到通知，朋友勸女公關要小心，避免人身性命有危險，不料社群內言猶在耳，女公關就被對方堵人並持凶器砍殺。

女公關被砍後，送往台北醫學大學附設醫院急救，但急救近1小時宣告不治，轄區警方封鎖現場，並調閱附近監視器，全力追查涉案人下落。

台北市信義區一名夜店女公關，今天晚間疑遭前男友砍殺，送醫後不治。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區一名夜店女公關，今天晚間疑遭前男友砍殺，送醫後不治。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區一名夜店女公關，今天晚間疑遭前男友砍殺，送醫後不治。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區一名夜店女公關，今天晚間疑遭前男友砍殺，送醫後不治。記者廖炳棋／翻攝

男友 社群 李西河 蔣萬安 威秀影城

延伸閱讀

北市夜店女公關遭砍 蔣萬安下令最快速度逮嫌犯破案

台北市威秀地下停車場驚傳砍人 夜店女公關頸部中刀命危送醫

台中婆婆疑媳婦染指公公…餐廳拳打腳踢媳婦 法官給緩刑

豐原車站驚傳砍人！她申請保護令仍遭前男友刺傷 大廳地板滿是血跡

相關新聞

保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查

台北市信義區威秀影城地下停車場，今天晚間近9時，一名年約25歲的夜店「RUFF」的谷姓女公關，上班前在地下一樓停車場被人...

北市夜店女公關遭砍 蔣萬安下令最快速度逮嫌犯破案

年約25歲夜店女公關今晚近9時在北市信義區華納威秀大樓地下停車場，遭人拿刀砍傷腹部，女子失去呼吸心跳，送醫急救中。

台北市威秀地下停車場驚傳砍人 夜店女公關頸部中刀命危送醫

台北市信義區華納威秀大樓地下停車場，今天晚間近9時，一名年約25歲女子，在地下一樓停車場被人拿刀砍傷頸部，民眾發現報警時...

新莊箱屍命案／死者背部蜘蛛刺青圖案細節曝光 如手繪非專業紋身

新北市新莊箱屍命案偵辦陷入膠著，檢警持續追查棄屍者、並查證死者身分，尚未排除他殺可能，下午公布死者背部約巴掌大的蜘蛛刺青...

新莊箱屍命案／死者蜘蛛刺青象徵「知足」 警研判…疑為熟人棄屍

新北市新莊箱屍命案，屍體特徵很明顯，是1名年逾60歲、體型瘦小，雙腳萎縮疑似身障的光頭男子，且背後有1個約手掌大小的蜘蛛...

影／板橋晚市驚傳持刀傷人 攤商砍債主7刀遭警當場逮人

新北市板橋區江寧市場晚市昨晚驚傳持刀傷人案，賣豬肉攤商林姓男子疑遭林姓債主追討債務，雙方一言不合，林姓攤商涉嫌持殺豬刀朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。