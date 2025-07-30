新莊箱屍命案／死者蜘蛛刺青象徵「知足」 警研判…疑為熟人棄屍

新北市新莊箱屍命案，屍體特徵很明顯，是1名年逾60歲、體型瘦小，雙腳萎縮疑似身障的光頭男子，且背後有1個約手掌大小的蜘蛛圖案刺青。據稱早年入獄服刑刺蜘蛛代表知足、刺蛛網象徵受困，案情逐步釐清中。

此案28日深夜11時因里長報案，在新泰路381巷底水溝發現可疑紅色大行李箱而曝光，地點同時也是交通要道中環路旁，另有民眾聲稱24日白天就已經看到箱子在溝裡。專案小組偵查重點，一是找出棄屍的人、二是查證死者身分，即可真相大白。

棄屍地點同時具備「小路巷底」和「幹道路旁」2種特徵，既可稱隱蔽又頗容易被人發現。若從巷內拖過來扔，本地鄰里所為可能性高，若從四通八達的幹道推下水溝，則不排除自外地開車運屍，警方調閱周邊近10支監視器，時間往前推進14天以上，尚未發現可疑人車。

至於死者身分，昨天相驗後研判60歲以上、疑似肢障、光頭、瘦小、死亡時間至少10天（疑似失蹤天數）、蜘蛛刺青（習俗象徵知足），特徵很明顯，雖採不到指紋但DNA已最速件送驗，擇日還要解剖再查死因，目前已有5組民眾向新莊警分局提供線索或指認死者，均因特徵不吻合排除，警方另將透過社會福利、司法警政等系統及鄰里互助方式逐漸縮小清查範圍。