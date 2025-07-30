連法官也敢騙！他犯殺人未遂重罪謊稱湊到交保金 法官：繼續押
桃園張男今年兒童節凌晨與一票友人到KTV聚會，席間因劉友與小高因故打起來，散會後他竟持刀上門尋仇，朝劉男臉部攻擊險釀人命，落網遭羈押並依殺人未遂罪起訴，法官諭知10萬元覓保無著，他具狀錢已湊齊聲請停押，卻是空頭支票，信譽破產繼續羈押。
起訴指出，25歲張姓男子原本無前科，2025年4月4日凌晨2、3時與劉姓、綽號「小高」及其他朋友在中壢區新生路KTV聚會，劉男與「小高」突然起口角後互相攻擊，鬧得不歡而散。張男因不滿劉男與小高互毆，散會後，當日上午7時40分，趁劉男與周姓、翁姓友人返回中壢區中正路868巷內鐵皮屋二樓的聚會處，休息吃早餐時，衝進屋內，持不明刀械朝劉的臉部砍去，劉閃躲傷及頸部。
張再次持刀攻擊，劉雖以右手擋住刀刃，刀仍從右手向臉部劃過，造成臉部、頸部及右手均有開放性傷口，現場血流滿地，張犯案後持刀離去，並將凶刀隨意丟棄；一旁友人打119求救，將劉送天晟醫院急救，後因傷勢嚴重轉至林口長庚醫院才救回一命。張男事後迅速遭中壢警方於楊梅住處將他拘提到案，張男辯稱「沒有要殺他，只是想教訓一下而已」，當日也遭檢方聲請羈押獲准；中壢警方呼籲，朋友間若有歧見，請尋求理性溝通或請求公道第三方協助排解，衝突應以和平方式處理，切勿因一時衝動訴諸暴力。
檢察官認為，張男所為觸犯殺人未遂罪嫌，由於張男因細故就持刀傷害提告的劉男，造成傷勢嚴重，建請法院量處適當之刑，今年5月23日依殺人未遂罪起訴並移審；法官訊問時，張承認持刀砍傷劉男的犯行，但否認有殺人意圖，法官根據卷內其他證據，認為涉嫌殺人未遂嫌疑重大，考量此案犯罪情節及人身自由受限的不便，當天裁定以10萬元交保，直到當晚8時張仍繳不出保證金，諭知從2025年5月23日起羈押三個月。
今年6月23日，張男自行具狀聲請停押，表示他坦承犯罪事實也坦白認罪，這次的犯案是因一時衝動、失去理智，才誤觸法律。經過這次的教訓後，已經深刻意識到錯誤並且正在反省，法官曾裁定以10萬元讓他交保候傳，但因為家人當時無法湊足，導致未能交保，如今家人已湊齊，於是提出聲請，希望法官能再准予交保並解除羈押。
法院基於多重考量駁回張的交保聲請，主要有所涉殺人未遂罪是重罪，合理推斷有潛逃風險，且對犯罪意圖未說清，僅承認下手行凶，始終否認有殺人意圖，僅部分認罪，恐規避未來審判與刑罰。
最關鍵的原因是，張於聲請狀中謊稱已湊足先前諭知的10萬元保釋金，但在出庭時卻坦承無法拿出這筆錢，這不僅證明了未來會按時到庭參與審判程序的能力不足，也影響了法官對他的信任；為了確保本案審判程序的順利進行，並防止被告逃匿，法院認為羈押的必要性仍然存在，因此駁回交保聲請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言