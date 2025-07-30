連法官也敢騙！他犯殺人未遂重罪謊稱湊到交保金 法官：繼續押

桃園張男今年兒童節凌晨與一票友人到KTV聚會，席間因劉友與小高因故打起來，散會後他竟持刀上門尋仇，朝劉男臉部攻擊險釀人命，落網遭羈押並依殺人未遂罪起訴，法官諭知10萬元覓保無著，他具狀錢已湊齊聲請停押，卻是空頭支票，信譽破產繼續羈押。

起訴指出，25歲張姓男子原本無前科，2025年4月4日凌晨2、3時與劉姓、綽號「小高」及其他朋友在中壢區新生路KTV聚會，劉男與「小高」突然起口角後互相攻擊，鬧得不歡而散。張男因不滿劉男與小高互毆，散會後，當日上午7時40分，趁劉男與周姓、翁姓友人返回中壢區中正路868巷內鐵皮屋二樓的聚會處，休息吃早餐時，衝進屋內，持不明刀械朝劉的臉部砍去，劉閃躲傷及頸部。

張再次持刀攻擊，劉雖以右手擋住刀刃，刀仍從右手向臉部劃過，造成臉部、頸部及右手均有開放性傷口，現場血流滿地，張犯案後持刀離去，並將凶刀隨意丟棄；一旁友人打119求救，將劉送天晟醫院急救，後因傷勢嚴重轉至林口長庚醫院才救回一命。張男事後迅速遭中壢警方於楊梅住處將他拘提到案，張男辯稱「沒有要殺他，只是想教訓一下而已」，當日也遭檢方聲請羈押獲准；中壢警方呼籲，朋友間若有歧見，請尋求理性溝通或請求公道第三方協助排解，衝突應以和平方式處理，切勿因一時衝動訴諸暴力。

檢察官認為，張男所為觸犯殺人未遂罪嫌，由於張男因細故就持刀傷害提告的劉男，造成傷勢嚴重，建請法院量處適當之刑，今年5月23日依殺人未遂罪起訴並移審；法官訊問時，張承認持刀砍傷劉男的犯行，但否認有殺人意圖，法官根據卷內其他證據，認為涉嫌殺人未遂嫌疑重大，考量此案犯罪情節及人身自由受限的不便，當天裁定以10萬元交保，直到當晚8時張仍繳不出保證金，諭知從2025年5月23日起羈押三個月。

今年6月23日，張男自行具狀聲請停押，表示他坦承犯罪事實也坦白認罪，這次的犯案是因一時衝動、失去理智，才誤觸法律。經過這次的教訓後，已經深刻意識到錯誤並且正在反省，法官曾裁定以10萬元讓他交保候傳，但因為家人當時無法湊足，導致未能交保，如今家人已湊齊，於是提出聲請，希望法官能再准予交保並解除羈押。

法院基於多重考量駁回張的交保聲請，主要有所涉殺人未遂罪是重罪，合理推斷有潛逃風險，且對犯罪意圖未說清，僅承認下手行凶，始終否認有殺人意圖，僅部分認罪，恐規避未來審判與刑罰。