行李箱藏男屍 棄置水溝已長蛆

新北市新莊區新泰路一處水溝，前晚發現一只紅色行李箱內塞一名男屍，死亡超過十天。記者林昭彰／攝影

新北市警方前天深夜獲報，在新莊新泰路某巷內水溝發現一只紅色大行李箱，打開赫見黑色塑料袋包裹已長滿蛆的男屍；死者光頭，疑為身障人士，檢警研判死亡超過十天，死後遭棄屍，不排除他殺可能，正追查身分調查中。

法醫昨相驗，死者是年逾六十歲男性，雙腳生前即有萎縮情形，身高不到一六○公分，體型瘦小；身上沒有明顯致命傷、屍體腐爛無法辨識容貌，採不到指紋，將採ＤＮＡ比對。

警方調查，死者被裝在一只紅色廿七吋大行李箱內，棄置在新泰路三八一巷底草叢角落小水溝；當地立泰里里長許文章發現，前天深夜要前往搬移，一靠近就聞到惡臭，立刻報警。二名警員抵達，起初懷疑是水溝臭味，但三人聯手將行李箱拖拉上岸，打開赫見黑色塑膠袋裝屍體。

棄屍處位於台六五線高架快速道下方中環路旁。警方到場發現水很淺且行李箱受塑料材質隔絕，遺體未泡水，腐壞程度推估死亡十天以上，雙腳沒穿鞋，極可能室內死亡後裝箱。警方擴大調閱周邊監視器，尚未發現可疑人物。

許文章說，小水溝早年是灌溉溝渠，後來市政府推動塭仔圳開發計畫，台六五線和中環路闢建後，道路兩側各留十公尺面積規畫綠帶廊道種樹，另開闢小徑及跨越水溝小鐵橋方便民眾通行。

他說該處是他每天往返里辦公室必經之處，廿七日深夜下班路過，就看到行李箱被扔在水溝排水口，因擔心阻礙排水，原打算隔天白天處理，後來有事耽擱，深夜才想起，一靠近即聞到腐臭味，而且箱子很重拉不動，直覺不對報警。