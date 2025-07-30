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國安局副局長「回鍋」警界 惹卡位聯想

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

國安局副局長黃明昭「回鍋」警界，將接任警察大學校長，引發聯想。本報資料照片
國安局副局長黃明昭「回鍋」警界，將接任警察大學校長，引發聯想。本報資料照片

國安局副局長黃明昭接任警察大學校長，警界認為依資歷絕對適任，但調動模式罕見，引發國安系統卡位聯想；另警大校長以往皆由警政署長、直轄市警局長調任，黃的「回鍋」也影響未來高階警官調整布局。

警大校長與警政署長同為警監特階，牽動六都警察局長等警官人事。過去謝銀黨、侯友宜由警政署長調警大校長。王進旺、陳國恩從警政署長調國安局副局長，胡木源自新北市警察局長調國安局副局長，都未再回警界。

據了解，高層原考量高雄市警局長林炎田等人接任警大，後因故作罷；日前坊間傳出有人「推薦」黃明昭，中央認為警界資歷夠，決定由他接警大校長。黃留下的國安局副局長一職，將由國安高層規畫人選。

黃明昭昨說，返回熟悉的警察領域，希望就執法觀念、專業技能、品格及紀律等，培育未來重要幹部人才。

另此次人事異動，新任桃園市警察長廖恆裕、航警局長趙瑞華，都短短一年兩度調整重要職務，警界討論。廖去年七月從鐵路警察局長升警政署主任秘書，今年一月調航空警察局長，此次再調整；趙瑞華今年一月甫從保安警察第五總隊長升警政署督察室主任。

警界人士說，警政署長張榮興用人思維與主導性不同於以往，拔擢適合人選及提前布局因應，但警務工作及領導統御穩定性，難免受影響，要負成敗責任。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆接新竹縣，成為首名科技偵查專才縣市警察局長，對科偵官警具鼓舞作用；甘炎民從六都分局長升警政署國際組副組長一年半，兼任署長辦公室主任，外派也受到矚目。

國安局 黃明昭 調查局 警察大學

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