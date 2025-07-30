高階警人事異動 黃明昭接警大校長

高階警官人事案昨發布，國安局副局長黃明昭接任警察大學校長，新北市警局長廖訓誠、台中市警察長李文章調副署長，遺缺分由警專校長方仰寧、警政委員吳敬田升任；航空警察局長廖恆裕升桃園市警察局長。

賴清德總統去年上任，黃明昭從警政署長一職調國安局副局長，這次獲派警大校長，重返警界引發討論。內政部新聞稿指出，黃歷任重要職務，具有豐富行政經驗，資歷完整，有助於警大推動警察教育政策。

警大前校長楊源明、桃園市前警局長吳坤旭與前副署長陳永利、詹永茂，本月十六日屆齡退休，警政署因應立委大罷免治安維護，人事延後調整。

新任新北、桃園、台中市警局長都是警政署長張榮興警大五十期同學。方仰寧去年與北市警局長一職失之交臂，當時曾引發內政部與台北市府之爭；廖恆裕今年一月從警政署主任秘書調航空警局長，才半年又獲調升。

署督察室主任趙瑞華調航警局長，同樣半年再異動，遺缺由鐵路警察局長呂新財升任；警政委員劉鴻烈升警專校長；保安警察第四、五、七總隊長李謀旺、王文澤、李安淳，均升警政委員，遺缺分由台北市警副局長黃勝源、台中市警副局長盧廷彰、刑事局副局長邱紹洲調任。新北市警副局長陳錦坤調鐵警局長。

非六都縣市警局有四局長異動，警政署交通組長陳明志調嘉義市、刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆調新竹縣、署秘書室主任黃富村調雲林縣、警政署國際組副組長甘炎民調屏東縣。

高雄市警局長林炎田任期最久，據悉市長陳其邁力保而未異動；明年一月台北市警局長李西河、刑事局長周幼偉、警政署副署長廖美鈴屆退，警署規畫屆時檢討。此次包括黃明昭共調整一一九人，八月一日交接履新。

調查局昨也公布人事，調動廿八人，台北市調查處長徐國禎破格接任副局長；徐是調查局長陳白立同學，年初才被拔擢接掌台北市調處長，任內督導罷雙吳不實連署案，成功讓檢方聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹獲准。