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保外就醫爆漏洞 學者：後端橫向聯繫出問題
新竹監獄受刑人江昱賢保外就醫後脫逃犯下強盜性侵，社會譁然，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，此案關鍵在後端橫向聯繫出問題，律師出身的立委林思銘則直指獄政管理有漏洞，應深刻檢討。
王伯頎說，保外就醫分「一般保外就醫」和「緊急保外就醫」，江昱賢去年十一月保外就醫時有下肢癱瘓風險，依緊急保外就醫流程離開監獄，具急迫性，並無問題。
但江昱賢今年五月病情好轉，未按規定返監而逃亡，關鍵在於後端出問題；他說受刑人保外就醫時由衛政、警政及矯正系統共同負責，其中衛政可多注意，避免出現空窗期，相關單位要密切橫向聯繫，後端單位也應有罰則或通緝等處理機制。
王伯頎認為，醫師皆具有專業性，未來保外就醫可評估是否一定要給原醫師看診；就算有移監人員陪同，保外就醫時間一長，根本無法時時跟隨，就算委託轄區警方，仍可能產生漏洞。
他建議矯正署以此案當案例教育，立即清查目前保外就醫受刑人，及逾期未返監受刑人，追蹤聯繫，避免再有類似事件發生。
矯正署說，已強化與轄區警分局聯繫，除定期訪查，另增加不定期訪查人員、方式及人力，提高訪查次數。
林思銘說，整起事件凸顯國內目前保外就醫及獄政管理存在漏洞；保外就醫必須嚴謹，此案重刑犯當初如何取得保外就醫資格，必須檢討；對方健康狀況改善不按時報到回監，就應加強查緝。能可以理解公務單位是依規定作業，但不能只是照章行事。
林思銘也提及，國內目前判刑確定者不報到入監服刑，被查獲時不會加重刑責，因還未入監服刑，無法構成「逃亡」罪，這是另一個要正視的問題。
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