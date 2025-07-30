聽新聞
0:00 / 0:00

保外就醫爆漏洞 學者：後端橫向聯繫出問題

聯合報／ 記者周嘉茹胡蓬生王聖藜／連線報導

新竹監獄受刑人江昱賢保外就醫後脫逃犯下強盜性侵，社會譁然，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，此案關鍵在後端橫向聯繫出問題，律師出身的立委林思銘則直指獄政管理有漏洞，應深刻檢討。

王伯頎說，保外就醫分「一般保外就醫」和「緊急保外就醫」，江昱賢去年十一月保外就醫時有下肢癱瘓風險，依緊急保外就醫流程離開監獄，具急迫性，並無問題。

但江昱賢今年五月病情好轉，未按規定返監而逃亡，關鍵在於後端出問題；他說受刑人保外就醫時由衛政、警政及矯正系統共同負責，其中衛政可多注意，避免出現空窗期，相關單位要密切橫向聯繫，後端單位也應有罰則或通緝等處理機制。

王伯頎認為，醫師皆具有專業性，未來保外就醫可評估是否一定要給原醫師看診；就算有移監人員陪同，保外就醫時間一長，根本無法時時跟隨，就算委託轄區警方，仍可能產生漏洞。

他建議矯正署以此案當案例教育，立即清查目前保外就醫受刑人，及逾期未返監受刑人，追蹤聯繫，避免再有類似事件發生。

矯正署說，已強化與轄區警分局聯繫，除定期訪查，另增加不定期訪查人員、方式及人力，提高訪查次數。

林思銘說，整起事件凸顯國內目前保外就醫及獄政管理存在漏洞；保外就醫必須嚴謹，此案重刑犯當初如何取得保外就醫資格，必須檢討；對方健康狀況改善不按時報到回監，就應加強查緝。能可以理解公務單位是依規定作業，但不能只是照章行事。

林思銘也提及，國內目前判刑確定者不報到入監服刑，被查獲時不會加重刑責，因還未入監服刑，無法構成「逃亡」罪，這是另一個要正視的問題。

性侵 監獄 受刑人 保外就醫

延伸閱讀

受刑人就醫未返監犯強盜性侵 學者直指關鍵「後端出問題」

竹監受刑人保外就醫衍生2起強盜性侵案 民代批獄政管理有漏洞

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

迎戰823罷免案！林思銘：延續「大罷免失敗」氣勢 讓新竹再贏一次

相關新聞

影／板橋晚市驚傳持刀傷人 攤商砍債主7刀遭警當場逮人

新北市板橋區江寧市場晚市今晚驚傳持刀傷人案，賣豬肉攤商林姓男子疑遭林姓債主追討債務，雙方一言不合，林姓攤商涉嫌持殺豬刀朝...

新莊箱屍命案！警曝死者特徵「光頭、雙腳萎縮」 疑為身障人士

新北市新莊行李箱屍命案，男性死者年齡上修為60歲以上，死亡時間至少10天，最大特徵是光頭、雙腳生前即有萎縮情形疑為身障人...

影／新莊驚傳箱屍案 高大成以「虐犬案」為例：恐在不該出現地方猝死

新北市新莊驚傳一名年約50歲男被塞行李箱命案！中山附醫法醫科主任高大成今以20多年前發生的「虐犬」箱屍命案為例，研判此案...

行李箱藏男屍 棄置水溝已長蛆

新北市警方前天深夜獲報，在新莊新泰路某巷內水溝發現一只紅色大行李箱，打開赫見黑色塑料袋包裹已長滿蛆的男屍；死者光頭，疑為...

國安局副局長「回鍋」警界 惹卡位聯想

國安局副局長黃明昭接任警察大學校長，警界認為依資歷絕對適任，但調動模式罕見，引發國安系統卡位聯想；另警大校長以往皆由警政...

高階警人事異動 黃明昭接警大校長

高階警官人事案昨發布，國安局副局長黃明昭接任警察大學校長，新北市警局長廖訓誠、台中市警察長李文章調副署長，遺缺分由警專校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。