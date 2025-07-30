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重刑犯保外就醫 逃亡性侵2女劫財

聯合報／ 記者胡蓬生王駿杰周嘉茹陳恩惠王聖藜／連線報導

新竹監獄受刑人江昱賢涉犯強盜性侵案，判刑十九年八個月，去年底獲醫師評估有下肢癱瘓之虞保外就醫；他病況好轉後，上月三日屆期未返監脫逃，逃亡期間廿四小時內連續二度性侵、劫財，在桃園被警方逮捕，發現是受刑人，桃園地檢署訊後聲押獲准。

據調查，年約四十歲江昱賢是四海幫成員，曾犯下強盜性侵等重罪，新竹監獄指他先前病情嚴重，經台大新竹分院醫師評估病況複雜且有多重病因，需返回原治療醫院由原主治醫師治療，否則恐有下肢癱瘓危險。獄方衡量江病況、剩餘刑期四年多，進入陳報假釋階段，准予保外醫治。

江經半年多治療復健，獄方人員今年五月間評估病況改善，經主治醫師確認，發文函請江六月三日向新竹地檢署報到，返監執行，江未現身並脫逃。

桃園警方六月廿一日凌晨獲報，桃園區一間汽車旅館有女子遭綑綁性侵，搶劫數千元；隔日凌晨龜山區某汽車旅館又發生類似案件，一名性工作女子遭性侵、搶走兩萬多元及證件。

警方調閱監視器畫面鎖定涉案男子行蹤，查出是新竹監獄受刑人江昱賢，平日搭乘計程車移動；六月廿二日晚上江在桃園區另間汽車旅館疑似準備再度犯案，警方掌握行蹤，埋伏在旅館門口逮人，江坦承犯案，檢方聲押獲准。

新竹地檢署昨發出聲明，此案自接獲新竹監獄通知，即依規定完成分案，並依法辦理相關執行程序，全案處理過程均符合法定程序並無延宕，確保司法執行程序進行。

新竹監獄指出，江姓受刑人保外醫治程都依規定辦理，但基於社會道義與顧及民眾情感，獄方仍難卸責，對社會大眾表達深切歉意。矯正署也表示沉痛與遺憾，未來針對具犯罪危險者，將實施高強度追蹤措施，並評估採用電子監控的可行性。

受刑人屆期未返監報到，須先由監獄將相關資料送檢察署，再由檢察官依刑事訴訟法處理，包括傳喚、拘提或通緝，公文往返期間形成受刑人「脫逃」空窗。矯正署說，正在研修法規，對無正當理由失聯、脫離督管、未準時報到返監者，建立「即時通報機制」，加速檢警通緝查辦。

新竹 監獄 性侵 搶劫 受刑人 保外就醫

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