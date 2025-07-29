影／板橋晚市驚傳持刀傷人 攤商砍債主7刀遭警當場逮人

新北市板橋區江寧市場晚市今晚驚傳持刀傷人案，賣豬肉攤商林姓男子疑遭林姓債主追討債務，雙方一言不合，林姓攤商涉嫌持殺豬刀朝債主揮砍7刀，遭員警當場逮人，傷者送醫搶救後無生命危險，警詢後明將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今晚8時許獲報，板橋區雙十路3段江寧市場晚市發生1起持刀傷人案，有人受傷流血，海山警分局轄區江翠派出所獲報後大批員警迅速趕抵到場，將涉案男子依現行犯逮捕，傷者則送醫治療，由於事發地點為晚市，當時有不少民目擊這誇張的傷人場景，不少人嚇得連忙閃避。

海山警方當時獲報，指江寧市場內有2名男子在市場內發生肢體衝突，據了解，在市場裡擺攤賣豬的的林姓男子（53歲）疑因積欠友人林姓男子（57歲）約300萬元債務，因不滿債主上門不斷催討，涉嫌竟持豬肉攤位上的厚背殺豬刀，朝債主林男背部及手臂等處揮砍，造成7處刀傷，所幸傷者緊急送往亞東醫院包紮救治，目前意識清楚，暫無生命危險。