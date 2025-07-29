影／新莊驚傳箱屍案 高大成以「虐犬案」為例：恐在不該出現地方猝死

新北市新莊驚傳一名年約50歲男被塞行李箱命案！中山附醫法醫科主任高大成今以20多年前發生的「虐犬」箱屍命案為例，研判此案有可能是死者在「不該出現的地方」意外猝死，導致在場者因關係特殊不方便報警，才選擇裝箱棄屍，「只要查出死者身分，就能水落石出」。

警方昨天深夜11時許接獲里長報案，在新北市新莊新泰路381巷底水利地樹木草叢角落，發現1個約27吋大行李箱飄出陣陣惡臭，打開赫見黑色塑料袋包裹一具已長蛆屍體。警方經初步採證研判，死者為年約50歲男性，已死亡多日，正釐清死者身分。

高大成研判，死者應與棄屍者熟識，死者可能在棄屍者家裡等不該出現的地方猝死，會造成棄屍者的困擾，加上棄屍者常出國，剛好有行李箱，遺體裝得下去，才會裝箱棄屍，只要能查出死者身分，一切就能水落石出。

高大成舉例，2001發生轟動一時的「虐犬」箱屍命案，林姓大學生與網路匿名「虐犬」的男子廖健凱因窒息式性愛過程發生意外，遭「虐犬」以行李箱裝箱棄屍，「虐犬」主張事後疲累昏睡，不知林某死亡，被判過失致死罪。

高大成表示，本案死者被裝進黑色塑膠袋後，再放進行李箱棄置於大馬路旁的水溝，而非棄屍在人跡罕至處，從棄屍者的動作可推斷，棄屍者與死者是認識的，可能不是凶殺案，棄屍者可能希望死者早一點被發現，就能擺脫殺人嫌疑。

高大成推測，棄屍者之所以要棄屍，不排除可能是偷情，因死者出現在不該在的地方，結果意外猝死，對方不敢叫救護車，最終只好棄屍。從遺體有腐爛生蛆推斷，死者應是突發死亡，並在死亡後2至3小時內被裝箱。