剴剴案陳姓社工倫理審查將公布 北市社工工會：恐妨礙司法公正

剴剴案主責陳姓社工被依過失致死起訴，目前還在審理中。不過，台北市政府社會局今年5月向台北市社工公會申訴陳姓社工違反「社工師倫理守則」，依規定調查委員會近期應提出調查報告，並對外公布。台北市社工職業工會憂心，倫理審查結果在司法調查前公布，有妨礙司法公正之虞，發起連署反對，短短12小時逾500人連署。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸表示，依台北市社工師公會「社工倫理委員會組織簡則」，調查小組應於小組成立日起60工作天內，向倫理委員會提出調查報告，雖尚未掌握具體日程，但研判就在近日，許多連署社工人員認為，若公布倫理審查結果，將影響判決，希望展緩公布，避免此例一開，「恐以專業團體自律之名，妨礙司法公正。」

沈曜逸說，陳姓社工案件目前進入審前準備程序，正針對相關證據進行確認，台北社工師公會無法掌握完整資料，究竟是依據何種資料與證據，在正式進入司法攻防前完成調查？台北市政府社會局本應扮演維護社工勞動權益、主責服務系統角色，為何不是等待司法釐清後再申訴，公部門的角色應是政策系統性改善，不是憾事發生後，「找基層社工成為替罪羊，撇切自身責任」

台北市社工職業工會批評，台北市社會局利用社工倫理審查機制，切割公部門應有責任，面對人民的不滿與追究，有倫理責任的是台北市社會局，台北社工師公會不該淪為台北社會局的政治機器，在審判前針對基層社工閉門公審，應該大膽指出台北市社會局缺失，成為基層社工最強的後盾。

台北市社工職業工會憂心，若倫理調查報告被司法機關採用為審判依據，勢必將擴大倫理委員會對司法案件影響力，使委員會擁有左右社工命運的「輿論審判權」，這種權力膨脹的現象，恐讓倫理審查從「專業自律」變質為「基層社工手足無措的刑場」，與社工師公會目的背道而馳，不願見到應保護社工專業與尊嚴的單位，成為壓迫基層社工的工具。