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竹監受刑人保外就醫衍生2起強盜性侵案 民代批獄政管理有漏洞

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣立委林思銘是律師出身，擁有法學專長，他認為這起因保外就醫衍生的兩起強盜性侵案件 ，情節嚴重，也凸顯國內目前的保外就醫及獄政管理存在漏洞，如何加強追蹤管理必須深刻檢討，要及早將漏洞補起來，才能確保國人的生命財產安全。

他指出，有些受刑人因跌倒受傷，入監後連走路都不穩，但想聲請保外就醫也未獲准，保外就醫必須嚴謹，此案的重刑犯當初是如何取得保外就醫資格，也要檢討；尤其是對方健康狀況已恢復，卻不按時報到回監，當初就必須加強查緝，不該讓對方在外逍遙，甚至有機會接連犯下情節重大的案件，他可以理解公務單位依流程及規定作業，但不該只是照章行事，此案就是明顯的例子

林思銘表示，國內目前判刑確定者即使不報到入監服刑，將來被查獲時也不會加重刑責，因為還未入監服刑，無法構成「逃亡」罪，只能發布通緝，矯正署人員也曾為此向他吐過苦水，因為必須依相關法條及流程規定行事，他們也很無奈。本案的情況，相關檢警及獄所方面都應該加強追蹤管理，避免類似狀況再發生。

新竹地檢署針對江姓受刑人保外就醫連犯2起強盜性侵案提出說明。記者胡蓬生／攝影
新竹地檢署針對江姓受刑人保外就醫連犯2起強盜性侵案提出說明。記者胡蓬生／攝影
矯正署新竹監獄發生受刑人保外就醫，健康改善後不報到回監，還在桃園接連犯下兩起強盜性　侵案。聯合報系資料照
矯正署新竹監獄發生受刑人保外就醫，健康改善後不報到回監，還在桃園接連犯下兩起強盜性　侵案。聯合報系資料照

林思銘 保外就醫

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