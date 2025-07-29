竹監受刑人保外就醫衍生2起強盜性侵案 民代批獄政管理有漏洞
新竹縣立委林思銘是律師出身，擁有法學專長，他認為這起因保外就醫衍生的兩起強盜性侵案件 ，情節嚴重，也凸顯國內目前的保外就醫及獄政管理存在漏洞，如何加強追蹤管理必須深刻檢討，要及早將漏洞補起來，才能確保國人的生命財產安全。
他指出，有些受刑人因跌倒受傷，入監後連走路都不穩，但想聲請保外就醫也未獲准，保外就醫必須嚴謹，此案的重刑犯當初是如何取得保外就醫資格，也要檢討；尤其是對方健康狀況已恢復，卻不按時報到回監，當初就必須加強查緝，不該讓對方在外逍遙，甚至有機會接連犯下情節重大的案件，他可以理解公務單位依流程及規定作業，但不該只是照章行事，此案就是明顯的例子
林思銘表示，國內目前判刑確定者即使不報到入監服刑，將來被查獲時也不會加重刑責，因為還未入監服刑，無法構成「逃亡」罪，只能發布通緝，矯正署人員也曾為此向他吐過苦水，因為必須依相關法條及流程規定行事，他們也很無奈。本案的情況，相關檢警及獄所方面都應該加強追蹤管理，避免類似狀況再發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言