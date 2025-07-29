竹監受刑人保外就醫衍生2起強盜性侵案 民代批獄政管理有漏洞

新竹縣立委林思銘是律師出身，擁有法學專長，他認為這起因保外就醫衍生的兩起強盜性侵案件 ，情節嚴重，也凸顯國內目前的保外就醫及獄政管理存在漏洞，如何加強追蹤管理必須深刻檢討，要及早將漏洞補起來，才能確保國人的生命財產安全。

他指出，有些受刑人因跌倒受傷，入監後連走路都不穩，但想聲請保外就醫也未獲准，保外就醫必須嚴謹，此案的重刑犯當初是如何取得保外就醫資格，也要檢討；尤其是對方健康狀況已恢復，卻不按時報到回監，當初就必須加強查緝，不該讓對方在外逍遙，甚至有機會接連犯下情節重大的案件，他可以理解公務單位依流程及規定作業，但不該只是照章行事，此案就是明顯的例子