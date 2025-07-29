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屍體已腐爛…新莊箱屍命案檢警相驗「未發現致命傷」 將解剖追死因

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊行李箱命案，下午檢警已完成相驗，初步未發現明顯致命傷、也沒有採到指紋，將解剖進一步釐清死因，後續還要調查行李箱，警方仍擴大調閱監視器清查中，尚未發現可疑人車接近行李箱發現地點。

據了解，被塞進行李箱的男性死者年約50歲，死亡至少3至5天，屍體已腐爛無法辨識容貌、也採不到指紋，將化驗DNA比對身分，相驗結果並未找到明顯致命傷，將安排解剖，並追查用來裝屍體的行李箱品牌「CENTURION百夫長」。

據品牌官網描述，是2014年由台裔美籍貿易商於夏威夷創立的旅行箱品牌，曾有空姐旅行箱美名，27吋大尺寸的網路售價在萬元上下。但新莊發現這只用來裝屍體的行李箱是舊的，應該使用已有一段時間，並不是新的。

新北市新莊行李箱屍命案，下午檢警已完成相驗，初步未發現明顯致命傷、也沒有採到指紋，將解剖進一步釐清死因，後續還要調查行李箱。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊行李箱屍命案，下午檢警已完成相驗，初步未發現明顯致命傷、也沒有採到指紋，將解剖進一步釐清死因，後續還要調查行李箱。記者林昭彰／翻攝

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