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獨／他在酒店遭強簽350萬本票 北市警「剛好臨檢」上銬逮5人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山警方日前至轄內酒店擴大臨檢，彭姓男子突然奔上前求救喊「我被押了」，自稱在包廂內被強迫簽350萬元本票，員警介入詢問得知「是真的」，彭男在包廂內甚至被關了逾3小時，隨即把涉案犯嫌等5人上銬帶回派出所，包括一名酒店業績幹部，警詢後依恐嚇等罪嫌移送法辦。

中山警方22日執行擴大臨檢，晚上11點40分至德惠街威尼斯酒店執行擴大臨檢勤務，呼叫包廂內若有工作人員先行離去，酒店業幹53歲尹姓男子表明包廂內5人都是工作人員，隨即將26歲彭男等人帶離。

沒想到彭男在大廳突然走向員警求助，稱被限制人身自由、強簽本票，警方大驚，立刻介入了解，詢問得知友人24歲鄧姓女子和彭男是合夥關係，疑不滿分潤沒談好、該拿的錢沒拿到，懷疑彭男要跑路，以「談其他生意」為由，找他到酒店。

警方調閱監視器畫面，發現鄧女和彭男約22日晚上8點多就進入包廂，談一陣子後，幫忙鄧女討債的業幹尹男找來19歲郭姓男子、23歲黃姓男子、21歲許姓男子，以賞巴掌、持空的寶特瓶攻擊等方式，威脅簽立350萬元本票。

彭男警詢時稱，自己只欠約70多萬元，卻被喊到350萬元，認為被陷害、心生畏懼；由於臨檢竟發生妨害自由案，警方找上酒店現場負責人，負責人警詢時稱「不知道他們在包廂談什麼」，推託不知情。

警方依現行犯逮捕鄧女、尹男等5人，查扣本票、手機等證物，警詢後依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。檢方複訊後鄧女、尹男均5萬元交保、郭男3萬元交保，其餘請回。

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彭姓男子被誘騙至酒店包廂，強簽350萬元本票，見警方正巧至酒店擴大臨檢奔上前求助。記者翁至成／翻攝
彭姓男子被誘騙至酒店包廂，強簽350萬元本票，見警方正巧至酒店擴大臨檢奔上前求助。記者翁至成／翻攝
彭姓男子被誘騙至酒店包廂，強簽350萬元本票，見警方正巧至酒店擴大臨檢奔上前求助。記者翁至成／翻攝
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酒店 臨檢 恐嚇

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