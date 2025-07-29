新莊箱屍命案 發現行李箱的里長推測從中環路丟進水溝

新北市新莊箱屍命案，雖然遺體發現地點在新泰路318巷內水溝，實際上就在四通八達的台65線高架快速道下方中環路邊，稍早傳有民眾聲稱裝屍的行李箱疑似被移動過，但里長許文章推測，從中環路旁直接推進水溝的可能性較大。

本案發現人是新莊區立泰里長許文章，他說，其實前天星期日深夜就已經看見紅色大行李箱，被扔在中環路邊水溝排水口，他擔心阻礙排水，原本打算隔日星期一白天再去處理，如果是垃圾就直接安排清運。

後來有事情耽擱，直到昨天深夜才去小水溝處理，靠近即聞到腐臭味，而且箱子很重拉不動，直覺不對勁立即報警。2名員警到場，起初懷疑是水溝的臭味，但3人合力將這只不新不舊的行李箱拉上來，打開拉鍊赫然看見黑色垃圾袋內有1具爬滿蛆的屍體，惡臭撲鼻而來。

後來有里民說，大約上星期五或六就看見紅色行李箱被扔在巷內小徑鐵橋底下水溝，幾天之後位置移動約5公尺到中環路邊排水口。但里長認為，小水溝的水量不足以推動這麼重的箱子，除非有人去拖，但溝邊樹下泥土地都沒有拖行痕跡，他大膽推測是被人用車載到中環路旁，直接推進約2公尺高度落差的水溝，可能性比較大。