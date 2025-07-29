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新莊箱屍命案 發現行李箱的里長推測從中環路丟進水溝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊箱屍命案，雖然遺體發現地點在新泰路318巷內水溝，實際上就在四通八達的台65線高架快速道下方中環路邊，稍早傳有民眾聲稱裝屍的行李箱疑似被移動過，但里長許文章推測，從中環路旁直接推進水溝的可能性較大。

本案發現人是新莊區立泰里長許文章，他說，其實前天星期日深夜就已經看見紅色大行李箱，被扔在中環路邊水溝排水口，他擔心阻礙排水，原本打算隔日星期一白天再去處理，如果是垃圾就直接安排清運。

後來有事情耽擱，直到昨天深夜才去小水溝處理，靠近即聞到腐臭味，而且箱子很重拉不動，直覺不對勁立即報警。2名員警到場，起初懷疑是水溝的臭味，但3人合力將這只不新不舊的行李箱拉上來，打開拉鍊赫然看見黑色垃圾袋內有1具爬滿蛆的屍體，惡臭撲鼻而來。

後來有里民說，大約上星期五或六就看見紅色行李箱被扔在巷內小徑鐵橋底下水溝，幾天之後位置移動約5公尺到中環路邊排水口。但里長認為，小水溝的水量不足以推動這麼重的箱子，除非有人去拖，但溝邊樹下泥土地都沒有拖行痕跡，他大膽推測是被人用車載到中環路旁，直接推進約2公尺高度落差的水溝，可能性比較大。

新莊警分局專案小組表示，經初步採證，死者男性、年約50歲，外表無勒痕、瘀傷、針孔等傷痕，指紋無法辨識，依腐爛程度研判死亡至少3至5日，目前已著手從發現時間往前調閱周邊所有監視器，尚未發現可疑人物接近發現地點，下午已報請檢察官偕同法醫相驗。

新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在台65線高架快速道下方中環路旁水溝，當地里長許文章推測，行李箱被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在台65線高架快速道下方中環路旁水溝，當地里長許文章推測，行李箱被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影
裝有長蛆男屍的紅色行李箱，昨天深夜被警方和里長從中環路旁小水溝排水口拖上岸。記者林昭彰／翻攝
裝有長蛆男屍的紅色行李箱，昨天深夜被警方和里長從中環路旁小水溝排水口拖上岸。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在新泰路巷內水溝排水口，上面就是四通八達的中環路。當地里長許文章說，有民眾聲稱箱子原本在鐵橋下，疑似被移動過，但是他認為被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區昨晚發現男性屍體被裝在行李箱，扔在新泰路巷內水溝排水口，上面就是四通八達的中環路。當地里長許文章說，有民眾聲稱箱子原本在鐵橋下，疑似被移動過，但是他認為被汽車運過來，直接從大馬路旁推進水溝的可能性較大。記者林昭彰／攝影

臭味 行李箱

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