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科技偵查專才曾破「創意私房」案 林建隆接新竹縣警局長

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

高階警官人事案今發布，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆調新竹警察局長，他是警界科技偵查領域為數不多的中高階警官，成為首名科偵專才縣市警察局長，對科偵官警具鼓舞作用。

「代表科技專才還是有出路！」林建隆說，希望打擊科技犯罪的刑事人員，在專業路線持續努力，因新竹縣是科技城，盼與科技相關業者良好互動，強化科技犯罪偵防。

林建隆是警察大學資訊管理學系64期，從警都在科偵、資訊領域，曾任刑事局資訊科巡官、偵九大隊偵查員、科技研發科警務正及股長、警政署資訊室技正及科長、刑事局資訊科長、偵九大隊長及科技研發科長，2022年1月調警政署資訊室主任。

因應犯罪科技化趨勢，警界欠缺相關偵查人才及能量，刑事局2023年8月成立科技犯罪防制中心，林建隆成為首任主任。

林建隆長年投入網路犯罪偵查、數位鑑識及資安事件調查，曾偵辦多起駭客案件，協助八里雙屍、高鐵炸彈、館長遭槍擊等重大刑案數位鑑識，並破獲色情網路論壇「創意私房」案；近年詐欺嚴重，他推動虛擬貨幣凍結追贓返還，停權異常LINE帳號，專業受警界肯定。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆。本報資料照
刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆。本報資料照

警察 主任 新竹

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