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三元大火內部調查：非電池問題

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

三元能源強調「21700」規格鋰電池設計無問題，是不明熱源流經靜置區，且消防系統未能有效作動致災。聯合報系資料照片
三元能源強調「21700」規格鋰電池設計無問題，是不明熱源流經靜置區，且消防系統未能有效作動致災。聯合報系資料照片

高雄三元能源科技公司小港電池廠十四日爆炸起火，廠房付之一炬，消防火場調查，初判認為廠內「21700」鋰電池起火致災，三元能源昨再發布報告，稱火警是不明熱源流經半成品常溫靜置區引起電池噴發，加上消防系統未有效啟動所致，電池設計並無問題。

三元能源電池廠起火的半成品區囤置約二百萬顆「21700」規格鋰電池，起火當天大夜班員工發現冒煙，已來不及搶救，立即疏散，火勢歷時近廿七小時才撲滅，並持續灌水降溫多日。

三元能源科技昨發布調查報告，稱該產品主要用於無人機、航太科研載具，具嚴格國際認證，非電池設計問題。事故應為不明高溫熱源流經靜置區引發電池噴發，加上自動消防系統未能即時有效啟動，後續電力中斷導致廠區消防系統失效等「多重系統異常與事件疊加」所致。

因部分關鍵證物如化成設備主機位於火場核心區，待主管機關同意才能進入現場清理與專業復原，這些資料對最終判讀與確認原因至關重要，公司全力配合調查。

三元能源

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