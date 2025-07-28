聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安貪汙案 高院定9月30日辯論終結

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北高院昨續審高虹安貪汙案，高虹安出庭面對媒體僅說「謝謝」。記者潘俊宏／攝影
台北高院昨續審高虹安貪汙案，高虹安出庭面對媒體僅說「謝謝」。記者潘俊宏／攝影

台灣高等法院審理新竹市長高虹安被控貪汙案，昨繼續開準備程序庭，受命法官郭豫珍再度強調「不是講愈久就會勝訴」，重點在於用簡潔有力的文字打動合議庭；開庭十五分鐘結束，定九月卅日一個小時詰問證人、言詞辯論，預計當日辯論終結。

高虹安歷經大罷免投票後昨第一次出庭，面對媒體詢問僅說「謝謝」。她原聲請傳喚六人作證，七月廿五日由律師遞狀捨棄五名證人，只傳被檢方指控領薪水卻未掛名助理的「隱藏助理」林家興作證。

郭豫珍開庭表示，詰問證人林家興只要確認在什麼時間是不是立委助理。庭末，郭豫珍諭知九月卅日行詰問程序、言詞辯論程序，預定一個小時並在當日辯論終結；她請檢辯把握詰問審理時間「用簡潔有力的文字」。

高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟委任律師問繳交犯罪所得一事，郭豫珍回應，法條構成要件是「主動」繳交犯罪所得，黃女一再請示法官要繳多少已與法條規定不符，且犯罪所得多少當事人最清楚，要黃女「不要再為難律師」。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判七年四月，褫奪公權四年，新竹市長一職遭停。

貪汙 高虹安 林家興 台灣高等法院

延伸閱讀

9月30日辯論！高虹安大罷免後首開庭15分鐘結束 法官：不是講越久就會勝訴

高虹安壓倒性不同意票藏在哪？這區出手一舉拉開2萬票差距

罷免開票結果／不同意票破12萬超過當選市長 高虹安：盼遵守民主精神

【即時短評】藍白合示範區成功抗綠 高虹安守住市長 但還有難關在後頭

相關新聞

高虹安貪汙案 高院定9月30日辯論終結

台灣高等法院審理新竹市長高虹安被控貪汙案，昨繼續開準備程序庭，受命法官郭豫珍再度強調「不是講愈久就會勝訴」，重點在於用簡...

違停遭盤查...他「丟一包」轉身想逃 蘆洲警逮人再扣一把槍

新北市蘆洲警前晚巡邏時發現1輛車違停在路旁，不料駕駛劉男見警上前盤查竟轉身逃逸還一路丟棄毒品，但仍被警方攔下起獲安毒及依...

影／竹聯幫明仁會爽賺2400萬 北市警攻堅破水房...逮10人送辦

22歲周姓男子是竹聯幫明仁會分子，負責詐騙水房金流，不法獲利逾2400萬，北市警方根據被害人報案追查，先逮捕5名涉案車手...

黑幫押人討債 2收押2交保

翁姓男子疑積欠180萬元賭債未還，日前在台北市中山區一處賭場，被討債的竹聯幫明仁會高姓男子等人闖入押走。警方接獲翁男母親...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。