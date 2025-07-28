高虹安貪汙案 高院定9月30日辯論終結

台北高院昨續審高虹安貪汙案，高虹安出庭面對媒體僅說「謝謝」。記者潘俊宏／攝影

台灣高等法院審理新竹市長高虹安被控貪汙案，昨繼續開準備程序庭，受命法官郭豫珍再度強調「不是講愈久就會勝訴」，重點在於用簡潔有力的文字打動合議庭；開庭十五分鐘結束，定九月卅日一個小時詰問證人、言詞辯論，預計當日辯論終結。

高虹安歷經大罷免投票後昨第一次出庭，面對媒體詢問僅說「謝謝」。她原聲請傳喚六人作證，七月廿五日由律師遞狀捨棄五名證人，只傳被檢方指控領薪水卻未掛名助理的「隱藏助理」林家興作證。

郭豫珍開庭表示，詰問證人林家興只要確認在什麼時間是不是立委助理。庭末，郭豫珍諭知九月卅日行詰問程序、言詞辯論程序，預定一個小時並在當日辯論終結；她請檢辯把握詰問審理時間「用簡潔有力的文字」。

高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟委任律師問繳交犯罪所得一事，郭豫珍回應，法條構成要件是「主動」繳交犯罪所得，黃女一再請示法官要繳多少已與法條規定不符，且犯罪所得多少當事人最清楚，要黃女「不要再為難律師」。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判七年四月，褫奪公權四年，新竹市長一職遭停。