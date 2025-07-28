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違停遭盤查...他「丟一包」轉身想逃 蘆洲警逮人再扣一把槍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲警前晚巡邏時發現1輛車違停在路旁，不料駕駛劉男見警上前盤查竟轉身逃逸還一路丟棄毒品，但仍被警方攔下起獲安毒及依托咪酯煙油。警方接著至劉男基隆住處查獲改造手槍及子彈，詢後將他依槍砲及毒品送辦，檢察官諭令限制住居。

蘆洲分局集賢派出所警員前天（26日）晚間10時許巡邏行經蘆洲區民族路時，發現1輛轎車路邊違停遂上前盤查。不料該車駕駛48歲劉男見警靠近便轉身逃逸並丟棄物品。警員尾隨追捕順利將劉男逮捕，發現他丟棄的是安非他命4包及依托咪酯菸油1瓶，立即將他帶回警局偵辦。

警員昨天上午再帶劉男返回他基隆市住處，查扣改造手槍1把及子彈1顆，槍枝經檢驗具有殺傷力，詢後依槍砲、毒品罪嫌分別移送基隆地檢、新北地檢偵辦，檢察官複訊後諭令限制住居。蘆洲警方則將持續追查槍毒來源。

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警方在劉男基隆住處查獲改造手槍。記者黃子騰／翻攝
警方在劉男基隆住處查獲改造手槍。記者黃子騰／翻攝
警方發現劉男丟棄的毒品。記者黃子騰／翻攝
警方發現劉男丟棄的毒品。記者黃子騰／翻攝
劉男將車違停在路旁(紅圈處)，警方上前盤查(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
劉男將車違停在路旁(紅圈處)，警方上前盤查(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝

毒品 基隆 違停 槍枝 新北 安非他命

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