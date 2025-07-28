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影／竹聯幫明仁會爽賺2400萬 北市警攻堅破水房...逮10人送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

22歲周姓男子是竹聯幫明仁會分子，負責詐騙水房金流，不法獲利逾2400萬，北市警方根據被害人報案追查，先逮捕5名涉案車手，再持票至新北鶯歌某民宅逮捕周男等5人，當場查扣黃金、現金等證物，警詢後依詐欺、組織等罪嫌送辦。周男因毒品通緝遭判4年半徒刑，遭解送歸案，其餘人獲交保。

警方調查，周男涉嫌組織詐騙集團，自己是車手頭，指揮旗下車手取款後上繳新北市鶯歌區水房，北市警方4月起接獲2起黃金投資詐騙案，被害者損失高達2400萬元，包括2公斤黃金（市價約600萬）和1800萬現金。

中正一警方先後逮捕5名取款車手，再根據事證等資訊，7月初持搜票、拘票至周男的鶯歌水房據點攻堅逮人，現場查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物，逮捕周男、張女、簡男、林男、李女等5人。

警方清查發現，周男因毒品案遭判刑4年半、未到案被通緝，警詢後依加重詐欺、組織、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦；周男通緝部分則解送歸案。

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北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方日前至新北市鶯歌區攻堅竹聯幫明仁會周姓男子水房據點，查扣現金342萬元、黃金925公克（現價約290萬元）、毒品等證物。記者翁至成／翻攝

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