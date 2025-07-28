影／南投警查黑槍追出「斷掌槍匠」 破地下兵工廠

南投警方日前查獲有人非法持有自製獵槍，為追黑槍溯源，查出水里林姓男子雖因斷掌裝義肢，但憑藉其金屬加工經驗專責製槍，利用自家鐵工廠掩飾不法，一舉破獲地下兵工廠，將他逮回並查獲7把獵槍，全案依槍砲彈藥罪嫌移送法辦。

南投縣政府警察局刑警大隊指出，先前查獲一名未具有原住民身分的蔡姓男子涉嫌非法持有自製獵槍，將其逮捕到案後向上溯源，發現是向水里一名林姓男子購買，為此報請南投地檢署檢察官吳慧文指揮偵辦，並組成專案小組擴大追查蒐證。

警方調查，林嫌開設鐵工廠，其左手掌還因工作遭截斷而裝設義肢，行動不便卻憑藉多年金屬加工經驗，無師自通專責製造獵槍槍管、槍機拉柄、扳機等物，還能配合買家打造指定槍管長短、口徑大小及槍柄種類等規格，經完成組合後販賣。

經專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，持搜索票於林嫌鐵工廠內起獲鑽床、車床、銑溝機、電焊機、砂輪機、切割機、高速砂輪切斷機、通槍條、管刷、鋼管刷、喜得釘、鋼珠、填彈器、槍機拉柄頭、板機、購買明細便條紙等相關證物。

警方表示，林嫌以自身鐵工案掩飾不法，廠內製槍機具器械一應俱全，且因他技術出眾，配合度高能依買家需求量身打造各式規格獵槍，竟還做出口碑，後續循線分別至台中龍井、烏日、西屯及南投信義等地查獲其販賣給下游賣家獵槍7枝。