朋友侵入住處嚇到妹妹…他拿鋁棒打死對方 判關9年確定要入監

男子陳信良不滿曾同住的張姓友人未經同意自取鑰匙進屋，夥同同鄉的黃承恩帶張帶回租處，拿鋁製棒球棍毆他，張因橫紋肌溶解及併發症死亡，一、二審依傷害致死罪判陳、黃各9年、10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。示意圖／Ingimage 男子陳信良不滿曾同住的張姓友人未經同意自取鑰匙進屋，夥同同鄉的黃承恩帶張帶回租處，拿鋁製棒球棍毆他，張因橫紋肌溶解及併發症死亡，一、二審依傷害致死罪判陳、黃各9年、10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

32歲的陳信良與同齡的黃承恩都是雲林縣水林鄉人，與張姓死者也是朋友。2023年9月25日下午3點，張未經同意擅自拿取陳的胞妹放置在信箱中的房門鑰匙，開門進屋，陳的胞妹嚇到，向哥哥告狀。

陳、黃在4點前趕回，找到離開不久的張，將張帶回屋內，兩人拿球棍毆打他；當晚6點又拿童軍繩綑綁張，黃繼續毆打，張多處鈍性瘀傷，雙手上臂內外側大面積暗紫色瘀傷，導致雙上肢肌肉損傷，因傷勢嚴重而死亡。

一審審酌陳、黃明知傷害行為恐造成被害人死亡，卻仍拿鋁製球棒毆打，造成死者家屬無限傷痛，兩人雖坦承犯行，但未和解，死者家屬也不原諒。雖然起因是為了避免陳的胞妹居所再被人入侵，但國民法官庭認為兩人未循合法途徑解決紛爭，更以私刑手段毆打被害人致死，分別量刑。

二審認為，一審已綜合考量陳信良、黃承恩的犯罪動機、目的、手段等，再審酌2人的品行、智識程度、犯後態度與本案中犯罪支配、行為分擔程度差異，而判陳9年、黃10年徒刑，量刑妥適，仍維持一審判決。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。