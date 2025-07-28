戲水疑遭離岸流捲走 15歲少年遺體尋獲

15歲吳姓男高中生前天到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港戲水遭捲走失蹤，經陸海空搜救，昨天下午近3點尋獲遺體。圖／海巡署中部分署提供

六名高中生前天結伴到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港風跡沙灘戲水，其中十五歲吳姓少年疑遭離岸流捲走，歷經一夜搜救，昨下午在失蹤處北邊二到三公里海域尋獲，已成冰冷遺體。

暑假後升高一的吳姓少年與五名同學相偕到龍鳳漁港北邊風跡沙灘，吳與兩名男同學下水，突然遭捲走失蹤，岸巡人員、無人機及台中海巡隊船艇，及苗栗水上救生協會等單位人員，採陸海空搜救，前天一夜未尋獲。

相關單位昨早再動員，空中勤務總隊直升機也加入搜救行列，吳姓少年母親趕來海邊，帶著兒子的衣物，神情哀戚跪在一旁，期盼有奇蹟出現，她沒想到兒子明明說要去打工，怎麼會到海邊被海浪捲走？未料一路搜救到下午二時四十五分，盼來的是不幸消息。

直升機在距離竹南鎮龍鳳漁港北邊二到三公里處，離岸約四百公尺的海域發現吳姓少年，但已死亡多時。當地居民懷疑吳姓少年是遭離岸流捲走溺水死亡，風跡沙灘外海暗藏離岸流，表面看似平靜，但會有一股窄而快速水流從海灘往外海，力量相當強大，讓人難以脫身。