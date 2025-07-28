黑幫押人討債 2收押2交保

翁姓男子疑積欠180萬元賭債未還，日前在台北市中山區一處賭場，被討債的竹聯幫明仁會高姓男子等人闖入押走。警方接獲翁男母親求救，攻堅救人，查獲刀棍、毒品等，逮捕高等8名嫌犯，依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送，檢方訊後聲押高男2人獲准，另2人交保，4名少年1人收容，其餘責付。

警方調查，44歲翁男疑因賭天九牌積欠180萬元，一年來始終沒還，竹聯幫明仁會土城分會29歲高姓男子受委託討債；本月21日晚間，高得知翁出現在中山區雙城街一處賭場，帶幫眾等7人前往找人。

高男8人分乘兩輛賓士車，一到場高男率3人持棍棒上樓，見到翁男就稱「你是不是有欠錢」、「還錢」，接著將翁押下樓上車，一路載到新北市土城區分會據點，再要求籌錢還債，翁男用手機向母親求救，母親報警。

警方獲報一度懷疑翁男自導自演，追查發現確實被押走，且有幫派成員涉案，報檢察官指揮，調閱監視器以車追人，確定翁男被押到新北市土城後，22日晚上6時許動員特勤人員攻堅，高等人未反抗，直接開門被擒。

翁男未受傷，獲救後供稱被押上車時對方疑持有槍支，警方在屋內查扣西瓜刀、鋁棒、彈簧刀，及含有依托咪脂的煙彈，未發現槍械。

警詢時高男承認討債，但供詞避重就輕，共犯28歲陳男、27歲邱男及18歲陳男3人只說「被找來的」，檢方複訊後聲押高、28歲陳男獲准；另有4名未成年移送少年法庭，法官裁定1人收容，3人責付。