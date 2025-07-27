討債不成洩憤！桃園火車站前KTV遭掃射 警以車追人逮3嫌

桃園30歲江姓男子因不滿楊姓友人欠債不還，昨凌晨搭車赴桃園火車站前KTV尋人未果，持空氣槍朝店內掃射，隨即搭車離開，過程中波及路人受傷；警方獲報後以車追人，發現江男犯案後開往國道南下，警方緊追於3小時內逮捕包含江男在內共3人，全案依傷害、妨害秩序、毀損等罪送辦。

據悉，江男昨凌晨1時30分搭乘由23歲郭姓男子駕駛的車輛，與28歲黃男共3人一車前往桃園火車站前商圈某KTV尋仇，當時江男下車持空氣槍朝KTV掃射，並稱要找欠債的楊姓友人，但楊男並未在場，江男一行人犯案後隨即開車離去，全程僅約1分鐘。

警方獲報後到場，發現子彈波及一旁經過的23歲黃姓男路人，導致黃男肩膀擦挫傷，所幸無大礙；經查江男3人早已離開，對此警方組成專案小組，以車牌辨識追蹤車輛，發現江男一行人在犯案後一路開往國道，並離開桃園南下，立即展開追捕。